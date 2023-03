"Troppi cervi in zona inceneritore" E gli automobilisti devono rallentare

Ci sono troppi cervi nei campi che costeggiano via Walter Tobagi e la SP7 "Montale Ponte alla Trave" nella zona dove si trova l’inceneritore e così è necessario ridurre la velocità di chi transita per quella strada. E’ questa la decisione adottata dalla Provincia di Pistoia con un’ordinanza pubblicata lo scorso 24 febbraio e che pone l’accento sulla pericolosità delle nostre strade che si interseca con un nuovo fenomeno: gli animali selvatici si allontanano sempre di più dai boschi, il loro habitat naturale, e si avvicinano alla pianura e ai centri abitati, provocando danni alle colture che vengono letteralmente devastate dagli ungulati e, allo stesso tempo, diventano un pericolo anche per la normale viabilità, soprattutto in orario notturno quando la visibilità è minore. La novità per il territorio montalese è stata affrontata in una apposita riunione tecnica di fine gennaio durante la quale è emersa la "condizione di rischio correlata alla presenza di cervi nei terreni adiacenti via Garibaldi e via Tobagi lungo la SP7 "Montale Ponte alla Trave"".

Del resto la SP7 è un tratto molto importante perché, non solo consente ai mezzi appositi di raggiungere l’inceneritore, ma dopo l’apertura della variante a Montemurlo, è la strada più veloce per arrivare al casello di Prato Ovest della A11. Perciò la Provincia ha optato per imporre il limite di velocità, per tutti i mezzi a 50 chilometri orari tra l’incrocio con via Garibaldi e la rotonda di via Guido Rossa con un distinguo: nella determina, infatti, ritornano fuori i sistemi sperimentali di dissuasione per gli animali che già anni addietro furono installati lungo il "Trincerone" fra Santomato e Montale prima di essere abbandonati a bordo strada perché la Provincia non aveva più i soldi per la manutenzione. Si torna a parlare dei sistemi ottici rifrangenti che si attivano al momento del passaggio di un veicolo, e si apre, ad un nuovo utilizzo.

