"Troppi autovelox, messi solo per fare cassa"

"Quell’autovelox sulla montalese è una tassa ingiusta che grava solo sui cittadini di Montale". Il consigliere comunale di centrodestra Franco Vannucci sostiene che i montalesi sono "una comunità tartassata dagli autovelox" rispetto agli altri cittadini della provincia.

"L’autovelox a Pontenuovo dove c’è il limite di 40 all’ora - sostiene Vannucci - serve solo a fare cassa, L’apparecchio viene messo in quel tratto da quindici giorni ed è difficilissimo rispettarlo e non incorrere nella multa. Mi devono spiegare - aggiunge Vannucci - perché gli autovelox sono utilizzati solo sulla montalese e non su altre strade della provincia che pure passano tra le case e sono altrettanto pericolose come la via pratese, la fiorentina, la bonellina, la via del Santonuovo o quella che va a Montecatini o quella tra Agliana e Quarrata. Su queste strade il controllo della velocità avviene quando interviene la macchina dei vigili con lo strumento invece sulla montalese c’è un vero accanimento che grava prevalentemente sui cittadini di Montale". Vannucci chiede che sia fornita una ragione oggettiva per ritenere maggiormente pericolosa la montalese rispetto ad altre strade che pure attraversano dei centri abitati.

"È vero che sulla montalese ci sono stati incidenti mortali - dice Vannucci - ma ci sono stati anche in altre strade e non è possibile che siano proprio i conducenti montalesi ad essere più indisciplinati e irresponsabili degli altri. Di sicuro siamo noi montalesi a frequentare di più quella strada e siamo gli unici ad essere esposti in modo così pesante a controlli che sono vere tasse. E se sono tasse è giusto che siano spalmate su tutti i cittadini della provincia. Secondo Vannucci gli autovelox sono stati messi sulla montalese "per una ragione politica".

"Sulla montalese ci sono due comitati - afferma Vannucci - le cui richieste sono state cavalcate per finalità elettorali. Il Pd ha fatto promesse in campagna elettorale ai comitati e non riuscendo a mantenere la promessa della nuova montalese sono stati messi gli autovelox. Se dobbiamo aspettare la nuova montalese - aggiunge Vannucci - per togliere gli autovelox allora dovremo aspettare decenni. Intendiamoci - aggiunge Vannucci - io critico sia la provincia che il comune di Pistoia dato che quest’ultimo ha aumentato di due milioni le entrate da multe nel bilancio di previsione motivandola proprio con i previsti introiti dagli autovelox sulla montalese. Questo conferma che lo scopo non è tanto la sicurezza quanto la cassa". Vannucci sottolinea poi la difficoltà per gli automobilisti di rispettare ben sei variazioni di limiti di velocità in cinque chilometri. Questa la sequenza dei limiti partendo da Pistoia: 50 - 40 - 50 - 60 - 50.

Giacomo Bini