Tripi lancia l’appello: "Bagno di democrazia Scegliamo il futuro"

In vista dell’appuntamento di domenica, la commissione congressuale provinciale dem si è espressa così: "Si tratta di una grande mobilitazione, che vedrà impegnate centinaia di volontari in tutta la provincia per l’apertura dei seggi e la loro gestione: il popolo democratico ha risposto con entusiasmo e presenza. Soprattutto, però, è un grande momento di democrazia e apertura – aggiungono – che soltanto il Pd, nel panorama nazionale, è in grado di mettere in campo. Attraverso queste primarie e la discussione che si è animata ad ogni livello, l’auspicio è di dare nuovo slancio all’azione politica del Pd, con un grande movimento dal basso che dia il via a una nuova fase di costruzione. Auspichiamo una vasta partecipazione e invitiamo chiunque abbia a cuore il futuro del centrosinistra a partecipare a questo momento con il proprio voto – concludono –, per rafforzare una comunità che ha voglia di futuro, di idee e di buona politica".

In questo senso, non poteva mancare l’appello al voto degli uomini di partito, a partire da Walter Tripi: "Il Partito Democratico ha bisogno non di cambiare pagina, ma di aprire un nuovo libro – mette in chiaro il segretario comunale dem –: è importante che questa spinta arrivi dal basso, da tutti e tutte coloro che vogliono una nuova storia. Per questo è importante venire a votare domenica, portare il proprio contributo e poi ritrovarsi insieme, un attimo dopo, per ricominciare a costruire. È lo spirito con cui stiamo affrontando come nuova segreteria comunale questo passaggio – prosegue –: giovani volenterosi che voteranno candidati diversi, ma che stanno già collaborando insieme su iniziative e idee. È dalla partecipazione attiva – conclude Tripi – che arrivano i cambiamenti veri e concreti".

albe