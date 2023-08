Trio Namasté, un Viaggio Emozionale nella Musica a Pracchia

Domani, mercoledì 16 agosto alle ore 17.30, nella chiesa di San Lorenzo a Pracchia, si terrà il terzo appuntamento della decima edizione di Pracchia in musica festival promosso dall’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (Afap), con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia e di un riuscito crowdfunding (ingresso libero). Il Trio Namasté propone un concerto intitolato "Clarinetti all’opera". Il Trio Namaste prende il nome dal saluto indiano "Io onoro in te il luogo ove risiede il Paradiso. Se tu sarai in me e io in te, saremo uniti". Vuole essere un augurio di scambio di emozioni tra l’ascoltatore e gli esecutori. Infatti il repertorio del trio si presenta in due vesti: quella classica e quella non consueta. Nella parte classica l’ensemble presenta il repertorio tanto caro ai compositori che hanno scritto per il clarinetto, come Mendelssohn. Nella seconda parte il repertorio è frutto della ricerca degli interpreti che vanno ad eseguire musiche di non abituale ascolto. Tra quelle di Peronelli, Kovacs e altri che mostrano tutte le caratteristiche inconsuete del trio. Il tutto vuole essere un viaggio emozionale tra gli stili più differenti, capace di portare l’ascoltatore in un percorso tra i linguaggi musicali. Il trio è formato da Natalia Benedetti, Guido Arbonelli si e Diletta Maria Beatrice Bellucci. Tutti gli appuntamenti di Pracchia in musica festival sono ad ingresso libero. Per informazioni [email protected], tel. 328.1822550.