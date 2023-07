Trio Jazz di Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz a Pistoia

Occasione eccellente quella di stasera, giovedì 20 luglio (ore 21.15), alla Fortezza Santa Barbara per tutti gli appassionati di musica e in particolare di jazz: ospite di spicco sarà il Trio composto dal pianista Danilo Pérez, da uno dei più grandi bassisti del jazz contemporaneo John Patitucci e, alla batteria, Adam Cruz. La serata è organizzata con Music Pool, per "Spazi aperti" di Teatri di Pistoia. Pérez è un artista per la pace dell’Unesco, ambasciatore culturale nella Repubblica di Panama, fondatore e direttore artistico del Panama Jazz Festival, nonché fondatore e direttore artistico del Berklee Global Jazz Institute del Berklee College of Music di Boston. John Patitucci, vincitore di due Grammy Awards e oltre quindici nomination, ha legato il suo nome ai più grandi artisti del panorama della musica jazz. E solo per citarne alcuni Chick Corea, Wayne Shorter, Pat Metheny, Stan Getz, Herbie Hancock, Freddie Hubbard e molti altri. Batterista, compositore ed educatore, Adam Cruz è nato a New York ed è stato una forza creativa vitale sulla scena jazz internazionale negli ultimi due decenni. Nel corso della sua illustre carriera come batterista, Adam ha suonato e registrato con artisti diversi: oltre a Pérez e Patitucci, citiamo Tom Harrell, McCoy Tyner, Chick Corea, Pharaoh Sanders, Eddie Palmieri, Joanne Brackeen, Chris Potter, Edward Simon, Steve Wilson, Charlie Hunter e Lee Konitz. Biglietti dagli 8 ai 18 euro alla biglietteria del Manzoni, 0573.991609-27112, oggi dalle 16 alle 19 stasera un’ora prima alla Fortezza. Online su www.bigliettoveloce.it