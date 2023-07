Trenta milioni per l’Appennino "Ossigeno per la nostra montagna"

La firma del decreto che assegna 30 milioni di euro all’Appennino da parte del ministro Santanchè, è stata accolta calorosamente dal presidente di Federfuni Italia, Andrea Formento: "E’ doveroso ringraziare il ministro Santanchè – afferma Formento – che ha mantenuto le promesse fatte a suo tempo: questo decreto contiene una visione che non è solo per gli impianti di risalita ma che riguarda anche l’altro settore estremamente importante per il turismo, quello della ricettività. Perché in questi progetti potranno rientrare anche interventi di miglioramento delle strutture alberghiere, delle strutture ricettive, compreso la ristorazione. È un risultato che ci soddisfa anche perché viene identificato un settore ’Appennino’ che viene diversificato e riconosciuto il fatto che Appennino ha bisogno di una strategia particolare, rispetto a alle strategie più complessiva della montagna italiana. Inoltre con il criterio della diminuzione dei ricavi in un periodo specifico si elimina anche qualsiasi possibile mala interpretazione".

Anche Rolando Galli, dall’altro versante delle piste, si dice soddisfatto: "è la conferma di quanto ci era stato esposto, la notizia è accolta molto molto favorevolmente perché, da un lato ci dà il senso del fatto che questo governo ha oggettivamente a cuore le sorti della montagna e ancor di più perché ha a cuore le sorti della Montagna appenninica che, in questo caso è quella che è stata colpita più duramente dalla mancanza di neve. Il fatto di avere il decreto così come annunciato ha un senso, perché individua il periodo corretto per la perdita di fatturato delle aziende: dunque ora una boccata d’ossigeno, per una montagna che ha veramente patito nella stagione scorsa. Il punto è che questi 30 milioni sono finalizzati a dei progetti. Quando leggeremo il bando sarà possibile esprimersi meglio, ma il fatto che la promessa sia stata rispettata ci fa ben sperare".

Soddisfatto ma cauto il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti: "Piano strategico è la parola chiave per dare respiro a un settore che è stato fortemente colpito dalla pandemia e poi da eventi atmosferici avversi. Ora aspettiamo le modalità di attuazione del piano per verificare quali interventi chiedere e le priorità". I progetti finanziabili, fino a tre milioni di euro devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione.

Andrea Nannini