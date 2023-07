Treno Regionale 18461, I Pendolari Possono Stare Tranquilli, Servizio Regolare Anche in Estate

I pendolari possono stare tranquilli, il treno regionale "18461" che da Pistoia (partenza alle 5,52) porta a Firenze continuerà a svolgere il suo servizio regolarmente anche in estate. La notizia è confermata da Trenitalia.

In effetti consultando l’orario il treno è regolarmente presente, anche dal 23 luglio, giorno per il quale, secondo la versione di alcuni pendolari, era prevista la soppressione fino al 3 settembre.

Per i pendolari battaglia vintam, per Trenitalia il convoglio non è mai stato in discussione. Poco importa. Il treno è regolarmente in funzione e porterà come sempre i pendolari a Firenze.