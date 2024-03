Treno guasto, disagi e cancellazioni sulla linea

Ennesimo pomeriggio complicato sui treni della linea Lucca – Pistoia – Firenze. Un guasto ad un treno ha provocato, a catena, ritardi e cancellazioni su almeno cinque convogli operanti sulla tratta, rendendo un incubo il ritorno a casa di migliaia di pendolari pistoiesi. I guai sono cominciati alle 14.30 circa, quando a Viareggio il treno numero 18519 per Pistoia e Firenze è stato cancellato a seguito di un guasto. I passeggeri diretti verso Firenze sono stati fatti salire, in ritardo, sul treno 18631 con fine corsa Lucca. Da lì in poi, chi doveva proseguire, ha dovuto utilizzare un bus.

I problemi sulla linea ferroviaria, però, erano appena iniziati. Il treno 18518, partito da Firenze e diretto a Viareggio, ha terminato la sua corsa a Montale, non arrivando mai a Pistoia o a Viareggio (termine corsa del treno). Un treno guasto, però, non significa una sola corsa cancellata: questo perché ogni singolo convoglio ha assegnati, ogni giorno, molteplici viaggi, anche su linee diverse. Ecco quindi che, a catena, altri treni hanno subito la stessa sorte.

Di conseguenza sono stati cancellati anche il 18845 Pistoia – Montevarchi e il 18674 tra Pistoia e Prato. Cancellati, dopo qualche ora, anche il 18842 e 18847, da Montevarchi e per Arezzo. La lunga lista di cancellazione è continuata per tutto il pomeriggio, finendo per coinvolgere anche i convogli 18475, 18676 e 18525. Un pomeriggio da incubo per i pendolari.

La raffica di cancellazioni, oltretutto, si è verificata su un tratto già a doppio binario, quello che tra Pistoia e Firenze. Una dimostrazione, questa, che non sempre la presenza di una tratta a doppio binario sia sufficiente, da sola, a garantire treni in orario e una puntuale regolarità della circolazione ferroviaria.

