"Treno del mattino soppresso" I pendolari sul piede di guerra

Il mattino ha l‘oro in bocca... e presto anche qualche treno pendolare in meno. Ci sono proteste tra i pendolari per la prossima soppressione del treno 18641: un convoglio che collega tutti i giorni Lucca con la città di Firenze. La partenza del treno da Pistoia è fissata alle 5.52 in direzione del capoluogo di regione ma dal 23 luglio il treno non circolerà più, almeno fino al 3 settembre. Il motivo? Soppressione estiva. Una nostra lettrice, Silvana Mostardini, ci racconta come la mancanza di questo treno obbligherà decine di pendolari ad anticipare di molto la partenza verso il posto di lavoro, con tutti i disagi che ne conseguono.

"Tale treno – racconta la signora Mostardini – è frequentato da centinaia di pendolari che vanno a lavoro verso i grandi ospedali fiorentini, come Careggi, Meyer e Santa Maria Nuova. Un treno che già era in aria di soppressione durante il lockdown e che venne mantenuto solo dopo numerose proteste dei medici che lo utilizzavano per recarsi al lavoro in tempo, oltretutto in una fase estremamente critica della nostra storia recente. Dopo aver puntato i piedi, il treno rimase. Adesso, due anni dopo ci risiamo con la soppressione".

La segnalazione prosegue: "Molte persone che fanno parte del personale sanitario prendono il treno alle 5.52 dopo aver svolto il turno pomeridiano il giorno precedente: questo significa aver riposato ben poco per poi poter affrontare la mattina. Se ci tolgono il treno delle 5.52 da Pistoia dovremo partire 32 minuti prima, riposando ancora meno di quanto già non facciamo". I pendolari si stanno organizzando per evitare la soppressione estiva. "Al 23 luglio, giorno fissato per la soppressione, manca davvero poco e dobbiamo sbrigarci. L’obiettivo è di realizzare una raccolta firme di pendolari da consegnare a Trenitalia. Ritengo che Trenitalia debba garantire un servizio e rivedere la sua scelta perché non si può creare un disagio simile in una fascia oraria molto più frequentata di quanto si pensi". F.S.