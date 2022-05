Canneto a fuoco, treni fermi per un'ora e ritardi

Montale, 16 maggio 2022 - Canneto in fiamme in prossimità della stazione di Montale verso le 18.30 di oggi. La circolazione è stata sospesa per un'ora per consentire ai vigili del fuoco di intervenire in sicurezza. L'incendio è stato spento in una trentina di minuti. Alle 18.49 sul sito ww.regione.toscana.it, nella sezione Muoversi in Toscana, l'annuncio della soppressione di questi treni:

Treno 18680 (FIRENZE - PISTOIA) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA;

Treno 18689 (PISTOIA - FIRENZE) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE;

Treno 18850 (MONTEVARCHI - PISTOIA) cancellato da PRATO C.LE a PISTOIA;

Treno 18691 (PISTOIA - FIRENZE) cancellato da PISTOIA a PRATO C.LE.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato conseguenze importanti. Nessun danno strutturale: il traffico è ripreso progressivamente subito dopo, ma gli effetti si sono fatti sentire sull'intera linea con ritardi anche nella tarda serata. Tante le persone che hanno dovuto aspettare in stazione o cercare soluzioni alternative.