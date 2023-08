Trekking fino a Croce dei prati per ascoltare il concerto dei "Cantaluna", con vista sul Corno

Giovedì prossimo, 24 agosto, per la prima volta nel Pracchia in musica festival, giunto quest’anno alla sua decima edizione, il trekking incontra la musica. Da Pracchia partiranno due gruppi con una guida Gae.

Il primo farà un percorso più lungo, il secondo proporrà una passeggiata aperta a tutti. La meta è la Croce dei prati, sopra Frassignoni. Qui, alle ore 17.30, sarà possibile

fermarsi ad ascoltare il concerto dei Cantaluna. Marco Fabbri, fisarmonica, Laura Francaviglia, chitarra e percussioni, Fabio Galliani, ocarine e figulino, Barbara Giorgi, voce, nello splendido scenario naturale, con vista sul Corno alle Scale, eseguiranno canti irlandesi, della tradizione popolare italiana, danze dell’Europa dell’Est in un coinvolgente programma che attraversa il mondo.

Completano il Festival, come si ricorderà, le proiezioni serali sulla parete della chiesa di San Lorenzo a Pracchia intitolate "Pracchia: la nostra videomemoria" con nuove immagini e la videomostra "Buon compleanno Pracchia in musica: dieci anni del Festival in foto". Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, è necessario prenotare solo per i

trekking (tel. 3475329001).

È possibile seguire il programma del Festival

sul sito

www.pracchiainmusica.it e sui social. Per informazioni:

[email protected]

gmail.com oppure al

numero 328 2644533.