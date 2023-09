Tre serate tra sport, arte e musica L’omaggio al campione Antognoni

L’estate continua a Quarrata con tre serate ricche di sport, musica, danza e spettacolo che animeranno la città da stasera a venerdì nell’ambito del “Settembre quarratino“. Il primo via alle 20.45 in piazza Risorgimento con le associazioni sportive quarratine che omaggeranno Giancarlo Antognoni, il calciatore campione del mondo con la nazionale italiana del 1982. Allo sportivo verrà donata una scultura dall’artista quarratino Diego Sarti: bandiera e capitano della Fiorentina, tra gli anni ’70 e ’80, con cui giocò l’intera carriera professionistica in Italia con record di presenze. Nell’occasione verrà presentato anche il Memorial di calcio in ricordo di Carlo Ruben Cappellini, noto commercialista quarratino scomparso a 66 anni. Alle 21.30 sarà la volta del ballo liscio con l’orchestra Luca Bergamini. "Una serata dedicata allo sport non poteva mancare nel cartellone del ’Settembre’ e sono ovviamente orgoglioso della presenza del grande Giancarlo Antognoni – dichiara il sindaco Gabriele Romiti –. Sarà un modo per ringraziare le nostre società e associazioni sportive per l’impegno profuso nel trasmettere i valori dello sport ai ragazzi della città di Quarrata. Lo sport è aggregazione, è disciplina, è educazione, è supporto, sostegno, è condivisione. Valori che dovrebbero essere scolpiti nelle nostre comunità".

Domani invece alle 20.30 in piazza Risorgimento spazio alla danza con lo spettacolo delle scuole quarratine Multiverso danza, Top Dance Academy, Centro Immagine, Scuola di danza Isabella, Spazio Danza 4 Shiva Asd. Chiusura in grande stile venerdì quando sul palco di piazza Risorgimento arriverà la novità più travolgente del “Settembre quarratino“: il Mamamia In Tour, direttamente da Torre del Lago drag queen, Gogo Boy&Girl e un dj set che farà scatenare il pubblico.