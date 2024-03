Tre film in pellicola dedicati alla figura di Cristo. Si comincia stasera con il capolavoro di Scorsese

Con "L’ultima tentazione di Cristo" (Usa 1988), uno dei capolavori di Martin Scorsese, ha inizio stasera alle 21.30 all’Auditorium del Circolo Hitachi, via Ciliegiole 77, una rassegna di tre pellicole dedicate alla figura del Cristo dal titolo "Tre croci", in una rilettura della Passione dando rilievo alla dimensione umana del Cristo e proponendo una diversa interpretazione della figura di Giuda. Quella di Scorsese è una rilettura della vita di Gesù di Nazareth in chiave terrena, che nonostante il distacco dalla narrazione dei Vangeli si caratterizza per un’analisi profonda del sacrificio umano e spirituale. Dafoe nel ruolo di Gesù offre una delle sue migliori interpretazioni di sempre, ottima prova pure di Keitel nel ruolo di Giuda. Si prosegue il 14 marzo con "Il bacio di Giuda" (Italia, 1988), di Paolo Benvenuti (regista pisano, allievo di Roberto Rossellini), che interverrà alla proiezione presentando il film alla luce della sua personalissima poetica.

"Nel 1988 – si legge nella presentazione – il suo film fu presentato a Venezia insieme alla pellicola di Scorsese, e ci parlerà anche del suo incontro con lui e della cena che hanno fatto insieme con le due troupe al completo. Per finire, il 21 marzo, “Su Re“ (Ita 2012), di Giovanni Columbu (fortemente sostenuto anche dallo stesso Benvenuti e distribuito dalla Sacher di Nanni Moretti), la passione interamente girata in Sardegna in dialetto sardo (che forse sarebbe meglio definire lingua). Tre capolavori atipici presentati, come sempre da noi, in pellicola in occasione della prossima Pasqua". Gli spettacoli iniziano tutti alle 21.30. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria del Circolo (0573.32626).

l.m.