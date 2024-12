Tre cassonetti distrutti dalle fiamme

’Tradizionale’ incendio dei cassonetti a Le Piastre: "Come a Firenze con la colombina o Ivrea con le arance, a Le Piastre, dopo l’albero in piazza, si accende un cassonetto davanti al cinema, quest’anno addirittura tre". L’amaro commento viene da un abitante del paese, ormai stanco del disagio provocato dall’incendio dei cassonetti dei rifiuti che, da diversi anni, si ripetono perché qualcuno vi getta la cenere della stufa prima che sia completamente spenta. In effetti, mentre lo scorso anno a bruciare fu un solo contenitore, questa volta sono stati tre: generico, organico e vetro. A innescare l’incendio, appare ormai certo, lo smaltimento di cenere proveniente dalla stufa di qualcuno che abita nella zona e che butta il residuo senza preoccuparsi se ci sia ancora una parte accesa. Inevitabile l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno scongiurato più gravi problemi. Lo scorso anno furono cercati i proprietari delle auto parcheggiate nelle vicinanze per farle spostare, mentre questa volta, fortunatamente, non c’erano macchine vicine. La zona è quella vicino all’ex Cinema Italia, dove si trovano anche alcuni cantieri edili, ma soprattutto la scuola materna. I disagi sono stati aggravati dal fatto che, prima che venissero sostituiti i cassonetti bruciati o danneggiati, operazione fatta con buona sollecitudine, i rifiuti sono stati abbandonati accanto ai contenitori distrutti, invece che smaltirli in quelli ancora sani e che si trovano i qualche decina di metri più avanti. Quindi una maggiore attenzione da parte dell’utenza porterebbe giovamento. Andrea Nannini