Tre cantieri aperti a Tobbiana Il paese avrà un nuovo parcheggio

Tre cantieri aperti contemporaneamente per opere pubbliche nel paese di Tobbiana. Gli interventi in corso riguardano il giardino pubblico nella strada che porta alla piazza della chiesa, il miglioramento sismico delle scuole elementari Atto Vannucci in via dei Colli e, quasi di fronte alle scuole, la realizzazione di un nuovo parcheggio. Il lavoro di maggiore rilievo è quello sulle scuole che comporta una spesa di oltre 416mila e 900 euro coperta con 330mila euro da un contributo regionale assegnato ai progetti di miglioramento sismico degli edifici scolastici e con altri 86.900 euro provenienti dal bilancio del Comune. I lavori, assegnati dopo una gara alla ditta Fi.r.ma di Firenze consistono in interventi strutturali sulle pareti portanti, sui solai e anche sulle fondazioni relativamente ad un lato dell’immobile.

Le scuole di Tobbiana risalgono al 1948, hanno una superficie coperta di 379 metri quadrati, e hanno ricevuto molteplici interventi nel corso del tempo, l’ultimo dei quali è consistito nell’abbattimento delle barriere architettoniche anche tramite la realizzazione di un ascensore esterno. I lavori alle scuole di Tobbiana si inquadrano in una serie di opere di miglioramento sismico negli edifici scolastici comunali che hanno riguardato anche le elementari Nerucci del capoluogo. E’ nella fase iniziale anche la realizzazione del nuovo parcheggio in via dei Colli che è stata affidata alla ditta Calenzano Asfalti Spa con un ribasso d’asta del 18.70 per cento pari a un importo di 184.767 euro al netto dell’Iva. Il nuovo parcheggio, che consentirà la realizzazione di una quindicina di posti auto, comporterà l’ampliamento del piano strada con la realizzazione di opere di contenimento del terreno, che allo stato attuale si presenta molto scosceso.

Il nuovo parcheggio mira ad attenuare la cronica carenza di posti auto che da sempre caratterizza l’abitato di Tobbiana. E’ il secondo parcheggio che viene realizzato negli ultimi anni dopo quello già in uso, con 18 posti auto, all’ingresso del paese in via Mazzini. Sono in fase avanzata i lavori sui giardini pubblici, che mirano a rendere più fruibile un’area verde finora poco curata e frequentata. "Questi lavori in corso determinano qualche disagio inevitabile – dice il sindaco Ferdinando Betti – per i residenti e non solo, cercheremo di ridurli comunque al minimo, ci vorrà comprensione e collaborazione da parte di tutti".

