Trattativa americana per il Pistoia Basket: Sogni di serie A2 e investimenti pubblici

Benigni

Ma non c’è solo l’aspetto sportivo, anzi. In ballo c’è molto di più. Specie a Pistoia, dove negli ultimi giorni c’è un gran subbuglio per la trattativa portata avanti da alcuni investitori americani per rilevare la maggioranza delle quote del club biancorosso: l’affare resta ancora piuttosto ammantato nell’ombra, così come l’identità degli acquirenti, ma i tifosi – com’è legittimo che sia – pensano in grande. Sognano, per l’appunto. E a Montecatini, oltre alla Coppa Italia, c’è una promozione in serie A2 da provare a conquistare. Di fatto si tratterebbe di un grande ritorno nel basket che conta, con tutte le ricadute positive del caso per la città. Un altro sogno ad occhi aperti, dopo tanti anni di buio.

Un ’magic moment’ che sarebbe delittuoso non accompagnare con i necessari investimenti pubblici. Ecco, quindi, da un lato l’annunciata riqualificazione del PalaTerme (con le due squadre termali che il prossimo anno dovranno giocoforza ’emigrare’) e dall’altro, oltre agli ultimi ritocchi sul PalaCarrara (in attesa di sapere quali saranno i futuri intendimenti della proprietà statunitense...), le risorse necessarie per il nuovo palasport polivalente nell’area ex Pallavicini. Bene così, in attesa di un cambio di passo anche per il restyling dell’Auditorium e la manutenzione delle palestre scolastiche: la passione per lo sport va coltivata fin da piccoli, altrimenti sognare è più difficile.