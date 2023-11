Tratta Prunetta-Lanciole: "La coincidenza è salva"

Con il nuovo assetto delle linee del Tpl (trasporto pubblico locale), non si placano le proteste ma si tenta di trovare qualche soluzione. Una delle corse maggiormente attenzionate, quella delle 6.13 da Lanciole che non faceva coincidenza a Prunetta per cinque minuti, è stata "armonizzata", adesso la coincidenza è garantita, così come altre: non tragga in inganno l’orario sulle paline che spesso porta ancora orari inesatti, l’operazione di sostituzione è in corso e si spera giunga presto a felice conclusione. Questo pomeriggio è previsto un incontro tra Provincia, Regione e Autolinee Toscane. L’ente presieduto da Luca Marmo (foto a destra) ha effettuato, attraverso i Comuni, una ricognizione su tutto il territorio, raccogliendo le varie segnalazioni di disservizi per farsene portavoce appunto nell’incontro di oggi, lunedì 13 novembre, sia nei confronti della Regione che di Autolinee Toscane.

La protesta che un elevato numero di utenti sta sollevando nei confronti del gestore del trasporto pubblico, è quella di non garantire il servizio per cui è stato pagato, un servizio considerato dai cittadini abbastanza salato, a cominciare dalla riduzione dei mezzi dedicati al trasporto scolastico e dalla difformità rispetto agli orari di entrata e di uscita per molti studenti.

Prova ne sia che l’Istituto guidato da Carlo Rai ha messo a disposizione degli studenti un modulo dove evidenziare le difficoltà che si stanno trovando a fronteggiare.

Lo stesso disagio viene denunciato anche dai pendolari che lamentano inoltre corse troppo affollate, posti a sedere e pulizia inadeguati.

Andrea Nannini