Trasporto pubblico. È rebus "fase T2". Ignoti i cambiamenti delle tratte dei bus

Manca una settimana esatta dall’inizio del cosiddetto T2, vale a dire la rimodulazione dei servizi dei bus che interesserà anche la provincia di Pistoia. La nuova fase, prevista da mercoledì 1° novembre, durerà dieci anni. I nuovi termini del trasporto pubblico locale su gomma non sono affatto cosa nuova: la rimodulazione del servizio era stata decisa e sottoscritta da Regione e Province ben dieci anni fa. Era il 2013 quando, ai tempi della gara per il trasporto pubblico locale su gomma in Toscana, i sindaci e i presidenti delle province di allora misero nero su bianco che chiunque avesse vinto la gara del trasporto pubblico avrebbe dovuto rimodularlo dopo due anni dall’entrata in servizio. Ecco che, a due anni esatti dalla fine del Copit e dell’inizio dell’era Autolinee, siamo arrivati al T2 a Pistoia. Cosa cambierà in concreto? In città molti cittadini e abbonati Autolinee Toscane non nascondono una certa preoccupazione. Sono tante le zone in cui si temono tagli al servizio.

"In via Erbosa – racconta ad esempio Annalisa Gori, residente in quella zona – si vocifera che il bus non passerà più dalla prossima settimana. Io e molti altri residenti siamo preoccupati, non abbiamo trovato conferme o smentite ufficiali sulle tratte che verranno istituite". Il dubbio di Annalisa e di molti altri passeggeri è più che legittimo. Nel caso specifico, in via Erbosa non risultano tagli alle corse bus dalla prossima settimana, ma sono tante le località e le frazioni che temono di vedersi una rimodulazione (in peggio) del servizio. Al momento la Provincia di Pistoia, ente deputato da contratto ad indicare ad Autolinee Toscane come rimodulare le tratte bus sulla base del budget a disposizione, non ha ufficializzato il nuovo programma delle tratte sul nostro territorio (tanto che nei giorni scorsi, dall’opposizione, Fdi ha invocato una sospensiva, ndr).

Autolinee Toscane, non appena la mappa dei servizi della fase T2 sarà completata, annuncerà ai suoi utenti tutte gli eventuali cambi di servizio. Lo farà in più modi: sia via e-mail, sia attraverso mappe e locandine apposte presso le fermate principali e quelle interessate dalle novità. In attesa che il "mosaico" delle nuove corse si componga, rimane aperta una questione non secondaria: cosa succederà a chi ha comprato un abbonamento bus per una zona che, improvvisamente, smette di essere servita dal tpl? La domanda rimane aperta perché i termini di contratto in vigore non indicano chi e come dovrà rimborsare l’abbonamento. Il conto alla rovescia al T2, insomma, è iniziato portando con sé tanti dubbi e questioni da chiarire.

Per quanto riguarda il trasporto su rotaia, invece, proseguono gli interventi di Rfi per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme. Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme, dalle 15 di sabato 28 e per tutta la giornata di domenica 29 ottobre. Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus via A11, che non effettuerà fermate intermedie.

Francesco Storai