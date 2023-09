Trasporto oncologici. La riforma sarà rivista

Nell’ultima seduta di consiglio regionale si è assistito ad un nuovo passaggio, molto importante, per quanto riguarda la riforma del sistema di emergenza territoriale col coinvolgimento delle associazioni di volontariato. Nel concreto, si tratta di individuare quei miglioramenti necessari, fra gli altri, per gli spostamenti dei malati oncologici sul cui destino oramai da mesi prosegue una polemica intensa, e complessa, fra le stesse associazioni ed i vertici politici regionali. La proposta di risoluzione, presentata dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni (Pd), è stata approvata all’unanimità ed arriva al termine di un percorso partecipato all’interno dello stesso organo collegiale che ha visto audizioni delle parti in causa.

La proposta, pertanto, impegna la Giunta affinché, durante il percorso di riforma ci sia la massima condivisione con il mondo del volontariato per far adottare alle Asl modelli omogenei di lavoro. Il tutto dovrà comportare anche la revisione delle tariffe per i costi di trasporto e aggiornarle alla situazione attuale, essendo ferme da oltre un decennio. "Credo che con questa risoluzione unanime la commissione abbia svolto un lavoro impegnativo e prezioso per ridefinire un modello efficace e coerente con le norme – afferma Federica Fratoni, consigliera regionale che fa parte della commissione sanità – la presa in carico dei cittadini bisognosi di un trasporto organizzato per accedere ai servizi sociosanitari è una priorità per tutti noi. Come detto anche pubblicamente le criticità emerse solo in alcuni territori, fra questi sicuramente Pistoia, dimostrano come fosse necessario un intervento per rendere omogenea la disciplina su tutta la regione. Dopodiché il servizio deve essere, come in passato, assicurato a tutti coloro che per motivi di ordine sociale ed economico hanno giustamente diritto alla gratuità dello stesso, con criteri realmente indicativi di una situazione di difficoltà".

Un percorso di revisione, dopo che sul finire del 2022 erano emerse le linee guida delle tariffe e pochissime esenzioni per il trasporto dei malati, portato avanti anche dalla minoranza, grazie ad una precedente mozione di Fratelli d’Italia. "La discussione che è nata è stata particolarmente intensa affinché non si passasse dalla totale gratuità fino a ottobre 2022 al pagamento pressoché totale di inizio 2023 – dice Alessandro Capecchi, consigliere regionale Fdi – abbiamo messo in evidenza le nostre proposte che sono state analizzate ed inserite, soprattutto per quanto riguarda i criteri legati all’Isee che erano troppo stringenti. In prospettiva, va ricordato che il servizio sarà affidato alle Società della Salute e quindi la Giunta dovrà dirci quante e quali risorse darà in più a questi soggetti per garantire il servizio di trasporto per i fragili: siamo contenti di aver contribuito a modificare i previsti tagli ma molto è ancora da fare e manterremo alta la guardia".

