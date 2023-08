"Trasporto oncologici, i criteri saranno rivisti"

"Grazie al nostro lavoro, a quello delle associazioni e alla disponibilità del presidente della Terza Commissione, oltreché di tutti i commissari, il consiglio regionale ha dato indicazioni alla Giunta per verificare ulteriormente, e rivedere, i parametri Isee e gli altri criteri che definiscono le modalità del trasporto dei malati oncologici, dei disabili e delle persone affette da altre patologie gravi". Lo rende noto il pistoiese Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, da sempre in prima linea su questo spinoso tema. "Dallo scorso anno la Regione sta portando avanti un sostanziale taglio del trasporto sanitario – attacca –. Dopo un primo intervento correttivo della stessa Giunta, adesso il consiglio regionale si è attivato affinché questi parametri siano nuovamente rivisti. Nella proposta di risoluzione discussa e approvata in terza commissione, si chiede alla Giunta di approntare tutta una serie di documenti e di dati affinché si possa poi definitivamente varare una normativa rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie che hanno bisogno di questo tipo di trasporto: non soltanto i malati oncologici – spiega Capecchi – ma anche i disabili e le altre gravi patologie. Nei giorni scorsi infatti, oltre ad altre modifiche, avevo chiesto che nel documento si occupasse anche del trasporto dei disabili. Questo perché alcune settimane fa alle associazioni di volontariato è arrivata la comunicazione sull’introduzione dei nuovi criteri per il trasporto sanitario anche per i disabili e i malati di altre patologie. Ovviamente tutta la riflessione e l’analisi su costi, Isee e criteri dovrà essere accompagnata da adeguate risorse – conclude l’esponente pistoiese di Fdi – perché il sistema del trasporto andrà a crescere a carico delle Società della Salute e delle zone distretto".