Transenna "storica" diventa una fioriera

Tutto sta nel trovare il bello anche quando non è proprio così evidente. Vale un po’ come essere dei perfetti rappresentanti della teoria del bicchiere mezzo pieno, liberando la fantasia con una nota di dolcezza. E così anche le transenne vengono addobbate con porta vasi in legno con all’interno piante fiorite, e alla loro base delle belle piante verdi. Sullo sfondo una vecchia casa a sasso con le persiane verdi, per una perfetta pendant con l’ambiente circostante. Perché siamo a Collina, circondata dai boschi della montagna pistoiese, lungo la vecchia strada che prima della costruzione del traforo del signorino collegava Pistoia a Porretta, e anche a Pracchia tramite una vecchissima strada che a volte torna agli onori della cronaca. L’apparizione della foto sul gruppo Facebook cittadino "la nostra Pistoia" ha scatenato un’ondata di mi piace e commenti.

Si va dalle risate, alle battute, allo stupore. Ma non senza veder fioccare qualche polemica o porsi qualche domanda. Il dubbio dei più, è perché siano state posizionate là delle transenne. Tra le varie risposte, ipotetiche e plausibili, arriva anche quella del consigliere di maggioranza Francesco Pelagalli, Fratelli d’Italia, che spiega come "il problema lì non è del Comune. Ma di un immobile fatiscente privato che ha avuto ordinanze varie di demolizione, ma che ancora oggi è lì con grande rammarico ma purtroppo con altrettante grandi difficoltà". Risposta supportata anche da un altro utente che dice che le transenne sono state messe dal comune per tutelare l’incolumità pubblica, in quanto sembra che la casa abbia problemi strutturali. Insomma, alla base della questione c’è una situazione di pericolo che ha visto l’arrivo delle transenne in quella parte a nord del territorio comunale. E da quel momento, ad opera anonima, è partita la poesia. Un arredo floreale, alla faccia delle altre povere transenne sparse in qua e là, che in certi casi stanno diventando arredo urbano permanente. Sull’altro social, Instagram, esiste anche una pagina dedicata (Transennamy) per rendergli omaggio e dignità, e per raccontare alcune ironiche storie delle instancabili transenne.

Gabriele Acerboni