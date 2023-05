Tramontata l’ipotesi Cpr "Ma un centro servirebbe"

PISTOIA

Sarebbero più di 300, secondo le ultime stime, i migranti attualmente accolti nella provincia di Pistoia, tutti collocati nei circa venti Cas presenti nel territorio. Tra quelli ospitati almeno 40 sono cittadini ucraini scappati dalla guerra, mentre gli altri sono tutte persone arrivate dal Nord Africa. Il numero a Pistoia è comunque destinato a crescere: gli arrivi di nuovi migranti è previsto già a partire dalla prossima settimana a seguito dei numerosi sbarchi avvenuti in questo periodo. E se fine a qualche settimana fa il Ministero stava organizzando riunioni per realizzare nell’ex carcere Veneri di Pescia un centro di permanenza per i rimpatri, secondo alcune fonti istituzionali l’ipotesi sarebbe già tramontata. Oltre al no dell’amministrazione comunale di Pescia, del resto, anche il governatore Eugenio Giani aveva espresso a più riprese ferma contrarietà. L’ipotesi di una struttura per migranti nel territorio provinciale aveva preso piede nel settembre del 2022, con i primi incontri per valutare le condizioni della struttura. Recentemente, però, l’iter si è bloccato. L’ipotesi che venga realizzato il Cpr a Pescia è quindi sempre più remota.

Nonostante questo, c’è chi come la consigliera regionale della Lega Luciana Bartolini crede che un Cpr serva e che prima o poi dovrà essere realizzato in Toscana. "Parliamo di un centro per il rimpatrio necessario dove andrebbero a finire i migranti che compiono reati – dice Bartolini –, non possiamo lasciarli per le strade delle città. Non è più sostenibile". La presenza di migranti irregolari, usciti di fatto dai canali ufficiali di accoglienza, resta un annoso nodo da sciogliere, a Pistoia e non solo. Il caso Vicofaro è sempre stato fonte di lotte politiche e ad oggi nella chiesa guidata da don Massimo Biancalani una soluzione al sovraffollamento non è stata ancora trovata. "Con l’accoglienza diffusa si riempiono la bocca in Regione – commenta –, perché poi dipende dai territori e dalla loro capacità di trovare soluzioni. Basti pensare a Prato e all’ipotesi dell’ex Creaf. Mi pare che il sindaco abbia già detto di no alla proposta della Regione. Montecatini ha già dato con la messa a disposizione di due alberghi, adesso – conclude Bartolini – bisogna capire in che modo verranno distribuiti i nuovi arrivi e come gestire la presenza già massiccia di persone che hanno trovato accoglienza".

Michela Monti