"Trame di Sardegna" costumi arcaici dell’isola. Mostra del Moica curata da Maria Teresa Tosi

Sabato 18 gennaio alle 16.30 al Museo del Ricamo in Ripa del Sale 3 (vicino alla piazza del Duomo di Pistoia) sarà inaugurata la mostra "Trame di Sardegna" che espone costumi e accessori della Sardegna arcaica. "E’ un’occasione eccezionale – si legge sulla presentazione – per confrontare i ricami del nostro territorio con quelli della tradizione sarda. Sia il ricamo dell’isola che quello toscano sono due forme antiche e artigianali tradizionali, ognuna delle quali è profondamente legata al proprio ambiente geografico e sociale. Sono diversi per tecniche, motivi decorativi ed usi, ma condividono uno stretto legame con le rispettive radici culturali, il lavoro manuale e la volontà di conservare e tramandare la tradizione".

"Con questa ulteriore iniziativa – commenta la presidente del Moica Stefania Boccaccini – il Museo del Ricamo prosegue nell’esplorazione di forme espressive diverse realizzate partendo dai tessuti, dai fili, dai legami tra esseri umani e tra questi e il territorio. In passato abbiamo esplorato il mondo delle opere d’arte tessili. Oggi, con questa esposizione, vogliamo confrontarci con una produzione che proviene da una storia e da una cultura differenti".

Curatrice è Maria Teresa Tosi: "Curare questa esposizione è stata per me un’esperienza di estrema importanza. Conoscevo già la Sardegna per la sua natura, il suo cuore, i suoi colori, ma con questa occasione ho potuto approfondire e apprezzare il carattere della sua gente, il modo di pensare e il profondo affetto che lega i sardi alla propria terra". La mostra resterà aperta fino al 30 marzo, visitabile il mercoledì e il sabato dalle 10 alle ore 13. Sarà possibile prenotare visite fuori orario tramite: [email protected]