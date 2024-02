Tragedia sulla Montalese. Stamani l’addio a Valeria

Si svolgeranno questa mattina, con partenza dalle cappelle del commiato dell’ospedale San Jacopo e a cura delle onoranze funebri della Croce Verde, i funerali di Valeria Brachi, la donna di 74 anni rimasta vittima, la mattina di martedì 13 febbraio, dello spaventoso incidente avvenuto sulla Montalese, all’altezza di Pontenuovo. La messa sarà celebrata alla 10, nella chiesa della Vergine, poi il feretro sarà trasferito al tempio crematorio. Ad accompagnare la signora Valeria nel suo ultimo viaggio ci saranno, oltre ai suoi familiari, anche le tante persone che facevano parte del suo mondo: gli amici del quartiere del Fagiolo, dove aveva vissuto per molti anni, i colleghi della cooperativa sociale Gli Altri dove, da qualche tempo, svolgeva la sua attività accanto alle persone più fragili. Un impegno connaturato alla sua indole gentile e sempre disponibile a dare una mano. "Una persona speciale" così l’hanno ricordata per noi gli amici e i vicini. Valeria Brachi quella mattina era diretta a Pontenuovo, alla guida della sua utilitaria, una Panda. Erano da poco trascorse le otto quando, per cause sulle quali sono in corso le indagini della polizia municipale, si è verificato un impatto con una vettura che procedeva in senso contrario. Alla guida c’era un ventenne che ha riportato ferite non gravi. Ma le condizioni di Valeria erano apparse fin da subito preoccupanti. Era stata trasportata al pronto soccorso del San Jacopo in codice rosso dove il personale si era prodigato per lei. Ma non è bastato. All’alba di venerdì 16 il suo cuore si è fermato. La procura ha disposto l’autopsia che è stata eseguita all’ospedale di Pescia, poi è stato concesso il nulla osta per il funerale.

Valeria era vedova da alcuni di anni di Stefano Biagioni, lascia le amatissime figlie Giulia e Stefania e l’adorato nipotino.

La sua tragica morte ha nuovamente mobilitato residenti e comitati della Montalese che da tempo segnalano la necessità di interventi per ridurre la pericolosità della provinciale.

l.a.