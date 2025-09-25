Tragedia all’alba in città. Muore mentre va al lavoro. Era un operaio di Alia

Una tragedia si è compiuta all’alba di ieri che ha visto la morte di un uomo di 49 anni che era appena uscito di casa per andare a lavorare. Si chiamava Mirko Martelli e lavorava come addetto alla manutenzione dei cassonetti nella sede di Alia di Pistoia, a Sant’Agostino. Mirko abitava in città, in via Andreini, nelle immediate vicinanze del punto in cui, probabilmente vittima di un malore che lo ha sorpreso all’improvviso, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, in via Andreini, che si trova nel quartiere delle Casermette. E’ morto poco dopo, al pronto soccorso del San Jacopo, nonostante gli strenui tentativi dei medici di salvargli la vita.

L’uomo, con tutta probabilità, era appena uscito di casa per recarsi al lavoro quando, mentre si trovava alla guida della sua auto, ha perso il controllo della vettura ed è finito prima contro un’auto parcheggiata lungo la via e poi contro il cancello di un’abitazione.

Mancavano pochi minuti alle sei di ieri mattina quando è stato dato l’allarme ai soccorsi. Sul posto è intervenuta la squadra della Misericordia di Candeglia. Martelli era solo dentro l’abitacolo ed è apparso in stato di choc, ma ancora abbastanza vigile. Rispondeva alle domande dei soccorritori, spiegando ai volontari alcuni problemi di salute pregressi. La squadra si è presa cura di lui, lo ha stabilizzato, immobilizzato e lo ha subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate.

Al pronto soccorso dell’ospedale i medici rianimatori hanno eseguito a lungo tutte le manovre necessarie, ma non c’è stato niente da fare e dopo tutti i tentativi il personale si è arreso, dichiarando il decesso del peziente.

La notizia della sua morte, prematura e improvvisa, ha raggiunto ben presto l’ambiente del lavoro e degli amici, cogliendo tutti di sorpresa e suscitando profondo dispiacere e sconforto.

Fino a ieri sera i funerali di Mirko Martelli non erano ancora stati stabiliti.