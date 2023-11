Traforo di Serravalle: finalmente ci siamo. Abbattuto il diaframma. Ora la galleria è unita

Serravalle (Pistoia), 23 novembre 2023 – Un ultimo colpo di martello pneumatico e il diaframma della nuova galleria ferroviaria del Serravalle va giù: il nuovo traforo ferroviario che collegherà Pistoia e Montecatini è realtà. I due segmenti di galleria sono ufficialmente diventati un’unica infrastruttura alle 10.45 di mercoledì 22 novembre 2023. Il tunnel, lungo quasi due chilometri, è più esteso della galleria originale (tuttora in funzione) costruita a metà Ottocento. Le sue caratteristiche sono migliori in tutto rispetto al tracciato "storico": i raggi di curvatura e le pendenze al suo interno risulteranno meno accentuati rispetto al tratto ferroviario originale, in modo da poter elevare le velocità massime consentite dei treni in circolazione tra Pistoia e Montecatini.

La domanda sorge spontanea: a questo punto, quando i convogli potranno circolare sul nuovo tracciato, galleria compresa? Rete Ferroviaria Italiana, ente responsabile della rete ferroviaria italiana, ha ufficializzato una data: settembre 2025. L’opera rappresenta la sfida più ardita degli interi dodici chilometri di raddoppio tra il capoluogo provinciale e Montecatini. Il diaframma caduto nella mattinata di ieri segna il superamento dell’ostacolo più grande per il completamento dell’intero raddoppio. "Per la totalità del suo percorso – sottolinea Chiara De Gregorio, direzione investimenti Area Centro RFI –, il raddoppio della tratta Pistoia-Montecatini Terme si sviluppa in affiancamento, vale a dire con il secondo binario posato accanto all’attuale binario storico. Unica eccezione è proprio il tratto della galleria del Serravalle, pari a circa 2 chilometri. Qui è stato necessario non realizzare un tunnel tutto nuovo, ma anche una variante di accesso, sia lato Pistoia che lato Montecatini, la cosiddetta variante di Serravalle".

Una variante e un traforo che hanno dato filo da torcere ai tecnici di RFI. Ingegneri e maestranze hanno combattuto, per anni, con un terreno cedevole e non sempre stabile. Nel corso degli scavi, nel 2019, alcune case posizionate in superficie, sulla verticale del tunnel, avevano mostrato crepe e cedimenti. Una situazione di grande difficoltà che ha portato, anni dopo, all’acquisto di RFI delle proprietà sopra la collina per poter procedere, una volta indennizzati e trasferiti i proprietari, alla conclusione degli scavi in sicurezza. Una grande soddisfazione anche per Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che ha investito circa 35 milioni (dei 337 totali) sull’opera.

«Un momento storico per la Toscana – sottolinea il presidente – che si apre al futuro. Un’opera che dà il senso dell’innovazione e delle modernizzazione infrastrutturale complessiva che vogliamo dare al territorio. Significa consentire ai treni di andare più veloci nella tratta fra Firenze - Prato e Montecatini, migliorando molto anche la viabilità stradale del territorio con l’abbattimento dei tutti gli 11 passaggi a livello attualmente presenti su questa tratta. Una svolta non solo per l’area interessata dalla nuova infrastruttura, ma per tutta la regione". "Grazie a quest’opera pendolari, studenti, turisti avranno treni più affidabili, veloci in tutta l’area", ha aggiunto l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. Calendario alla mano, al passaggio del primo treno dentro la nuova galleria mancano ancora quasi due anni. Certamente, però, la caduta dell’ultimo diaframma di roccia tra i due segmenti di traforo rendere l’intera opera molto più vicina alla sua realizzazione di quanto non lo sia mai stata.