Tra poesia e musica, nel nome di Carifi

Poesia e musica, ovvero due diversi momenti in due diversi giorni per dare spazio a due arti che nella loro espressione raccontano storie nelle quali riconoscersi. A proporli è la Fondazione Francis Bacon di Pistoia sostenuta dalla Fondazione Caript con il patrocinio del Comune di Pistoia. L’appuntamento come detto è doppio, con un primo stop sabato 27 settembre alle 16.30, nella chiesa dello Spirito Santo, a Pistoia. Qui si terrà la presentazione-concerto di Lingua e musica (ETS) di Marcello Pagnini a cura di Maurizio Biondi del Conservatorio di Musica Cherubini di Firenze, con l’Ensemble musicale del Conservatorio Cherubini composto da Elena Casaglia (soprano), Martino Noferi (flauto e oboe), Paolo Cantamessa e Amedeo Scorcelletti (violino), Valeria Brunelli (violoncello), Vera Alcalay (clavicembalo); introducono Franco Marucci dell’Università di Venezia ed Enrico Reggiani Università Sacro Cuore di Milano. A questa esibizione farà seguito una performance di Margherita Cavaciocchi (vocalist) e Davide Biagini (pianista) su poesia e musica di Alessandro Carrera, introdotta da Franco Nasi.

Il filo del discorso tra poesia e musica riprende il giorno successivo, domenica 28 settembre alle 10.30, nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia. Sarà l’occasione per leggere, rileggere, commentare e omaggiare un grandissimo poeta di casa nostra, Roberto Carifi, un maestro della parola, una tra le voci più autorevoli della poesia italiana nel secondo Novecento. A questo tributo si aggiunge poi la presentazione del numero del cinquantenario della rivista "Gradiva. International Journal of Italian Poetry", con l’editor Alessandro Carrera, attualmente direttore di Italian Studies e del Master in World Cultures and Literatures alla University of Houston, in Texas. Al tavolo dei relatori ci saranno Giovanni Capecchi dell’Università per stranieri di Perugia, Lina Bolzoni della Scuola Normale Superiore di Pisa, Sergio Givone dell’Università di Firenze e Alberto Casadei dell’Università di Pisa. Poesia come speranza e attesa, una cifra dell’opera di Carifi che si ritroverà anche in "Ora e nelle parole", la cui lettura sarà al centro di uno dei momenti in Sala Maggiore con la musica del flauto di Paolo Zampini e la voce di Francesca Della Monica. L’ingresso ad entrambe le iniziative è libero.

La Fondazione Francis Bacon nasce con vocazione internazionale, ma con il cuore pulsante a Pistoia. Nata circa due anni fa, vuole sostenere iniziative di educazione sociale e individuale per portare conoscenza dovunque e collaborare con chiunque. Ente no profit, è fondata e presieduta dal professor Alessandro Pagnini e si avvale del sostegno di una comunità di studiosi, ricercatori e operatori impegnati sui temi dell’alta cultura, restando aperta a scuola, università, imprese e mondo del lavoro, ma anche alla cittadinanza in genere.

