"Tra musica e parole" il talent di Branchetti. Spazio alle belle voci di Aldo, Giulia e Sofia

Spazio alle voci, spazio ai talenti: accade nel progetto "Tra musica e parole" ideato e prodotto dalla talent scout Elisabetta Branchetti, da sempre attenta alla scena emergente che, visto il successo registrato nei mesi di gennaio e febbraio, ottiene una conferma e viene riproposto anche nei mesi di marzo e aprile negli spazi di Fortezza 59 (piazza della Resistenza 59 a Pistoia). Prima data da segnare in calendario quella di domani, giovedì 7 marzo, quando ad alternarsi al microfono saranno Aldo Aldi, Giulia Colzi e Sofia Giovenco. Prossime date il 14 e 21 marzo e per il mese di aprile i giorni 11, 18 e 25, sempre in orario serale. "Il progetto è nato incontrando il favore e l’entusiasmo di Francesco Becagli, tra i padroni di casa di Fortezza 59 – spiega Elisabetta Branchetti –. La volontà è quella di mettere in risalto gli artisti emergenti che hanno già dei propri progetti di inediti e che spesso sono costretti a scontrarsi con la difficoltà oggettiva di farsi ascoltare per mancanza di spazi e altre problematiche. Le serate di gennaio e febbraio sono andate così bene, il riscontro è stato ottimo, i ragazzi così bravi e professionali che dalla Fortezza hanno ritenuto opportuno prorogare l’iniziativa. In ogni singola serata sono solitamente tre i ragazzi e le ragazze che si esibiscono, in uno spettacolo di un’ora e mezzo dove viene dato spazio totalmente alla musica, quella degli artisti emergenti appunto, ma anche di qualche ospite che si aggiunge in corsa al cast. Sarebbe bello che questo progetto funzionasse da input per altri locali affinché anche in questi si possa pensare di ritagliare uno spazio per la musica emergente". Le serate hanno inizio alle 21. Info: 347.6923910.