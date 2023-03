Tra musica classica e teatro comico è il momento di "Euphoria"

Una serata di massimo stupore, quella di domani, sabato 1 aprile (ore 21) al teatro Moderno a conclusione della stagione teatrale organizzata da Fondazione Toscana spettacolo, Comune e associazione Il Moderno. Spazio al ‘Quartetto Euphoria show!’, con Suvi Valjus e Marna Fumarola ai violini, Hildegard Kuen alla viola e Michela Munari al violoncello. Un incrocio tra concerto classico e teatro comico, tra musica e mimo. Nulla, degli inizi misurati, lascia presagire il caos sonoro che scuoterà musiciste e partiture. Bastano pochi minuti e la confusione si sostituisce alla logica. Sarà una meravigliosa sorpresa per gli spettatori vedere il quartetto che si trasforma sotto i loro occhi: gli archetti diventano oggetti di scena e gli strumenti rivelano possibilità impensate. E allora, a quel punto le persone sedute in sala potrebbero chiedersi: si può ancora dire di assistere a un concerto? Le musiciste sono reali? È burla o verità? Il successo della stagione, che ha registrato un aumento del 20% di abbonamenti, è frutto di un solido progetto culturale che unisce Fts, Comune e direzione artistica del Moderno. E’ un lavoro pensato per il territorio che restituisce alla comunità un programma di qualità in grado di richiamare l’attenzione di un pubblico ampio ed esigente, creando occasioni di condivisione e crescita collettiva. I direttori artistici del Moderno, Carlo Coda e Massimo Talone, evidenziano che lo spettacolo di domani va in scena a pochi giorni dal 27 marzo, ‘Giornata mondiale del teatro’, nata nel 1962 a cura dell’Istituto internazionale del teatro e portano l’attenzione su un brano del Messaggio internazionale per l’edizione 2023 scritto dall’attrice egiziana ultranovantenne Samiha Ayoub: "Quello che facciamo sul palco è l’atto stesso della vita, generata dal nulla, come una brace ardente che brilla nell’oscurità, illuminando le tenebre della notte e riscaldando la sua freddezza".

Piera Salvi