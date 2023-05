Tosi all’attacco: "Le Fornaci chiedono aiuto"

Il quartiere delle Fornaci è uno dei più densamente abitati del nostro comune e quello forse più eterogeneo dal punto di vista delle complessità sociali, nel tempo con la preziosa opera di molti soggetti istituzionali, del volontariato e con la laboriosità dei residenti si è cercato di valorizzare e migliorare la qualità di vita della zona ."Oggi però il quartiere più che in passato vive una situazione di difficoltà – la denuncia del consigliere Pd, Paolo Tosi –. La Croce Rossa consegna ogni mese pacchi alimentari a 120 famiglie del quartiere,altre associazioni prestano aiuti che vanno dalla consulenza legale, fiscale e sanitaria.Oggi l’amministrazione ha tagliato persino il prezioso servizio di tutor di condominio, ma l’emblema della lontananza dell’amministrazione è lo stato in cui versa il Giardino dedicato a Falcone e Borsellino che ormai è abbandonato a se stesso, erba alta, giochi per bambini rotti, presenza di ratti e le immancabili transenne impediscono agli abitanti ma soprattutto ai bambini del quartiere di fruirne in sicurezza. Ho chiesto un intervento urgente di manutenzione per i giardini e la messa in sicurezza e sostituzione dei giochi per bambini".