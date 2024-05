Torselli guida la carica di Fdi. E "strizza l’occhio" a Tomasi

Ieri mattina nella cornice del parco di Montuliveto a Pistoia è stata presentata la candidatura alle elezioni europee di Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale. Folta la pattuglia di esponenti pistoiesi che lo hanno accompagnato: sono intervenuti il consigliere comunale Lorenzo Galligani, il consigliere regionale Alessandro Capecchi e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, come noto in odore di candidatura come presidente della Regione Toscana. "L’Europa è come la Toscana, perché dal 1979 ha sempre governato la stessa maggioranza – ha esordito Torselli –. Una maggioranza eterogenea, costituita da partiti che non hanno niente a che fare l’uno con l’altro, e che ha portato avanti politiche dal taglio esclusivamente ideologico. L’esempio più clamoroso è quello delle politiche ambientali. Adesso al governo nazionale, grazie a Giorgia Meloni, è arrivata una ventata di buon senso – ha aggiunto – e il prossimo anno ci auguriamo che anche il governo della Regione cambi colore. In attesa di tutto questo, rimane un importante scoglio da superare che si chiama Unione Europea".

"Le elezioni europee sono la porta d’ingresso per vincere le regionali – ha rimarcato Capecchi, confermando indirettamente la ’doppia’ natura dell’appuntamento elettorale pistoiese –. Per vincere la sfida del prossimo anno, sarà fondamentale avere un nostro rappresentante diretto nel Parlamento europeo. Francesco Torselli per la sua militanza, per l’esperienza amministrativa, per l’esperienza maturata come capogruppo in consiglio regionale rappresenta la scelta migliore che l’Italia può fare per un proprio rappresentante al Parlamento europeo". "Finalmente – ha concluso Tomasi – abbiamo la possibilità di eleggere un toscano al parlamento europeo. Si tratta di un’opportunità fondamentale per attrarre risorse e risolvere i problemi del nostro territorio". Ricordiamo che il lizza alle europee per il centrodestra ci sono due candidati pistoiesi: il primo è Manuel Vescovi, ex senatore Lega adesso in Fratelli d’Italia; il secondo è l’avvocato Marco Baldassarri, volto di Forza Italia.