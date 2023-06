Torneo Vannucci al via Il top del calcio giovanile E l’esempio dei talenti Di Biase e Severini

La 18esima edizione del torneo Moreno Vannucci è in arrivo, anche se bisognerà pazientare ancora un paio di mesi per vedere all’opera le 12 formazioni che parteciperanno da settembre (con partite previste ogni lunedì e giovedì sera) alla manifestazione di calcio a 9, dedicata alla categoria Esordienti. La kermesse, organizzata dalla Vannucci Piante e dall’Ac Capostrada sotto la direzione tecnica di Paolo Bartolini, vedrà le squadre suddivise in quattro gironi da tre, con le prime classificate qualificate alle semifinali. Nel girone A si sfideranno Capostrada, Limite e Capraia e Prato. Nel B saranno protagoniste Fiorentina, Giovani Via Nova e Sestese. Nel C troviamo Pontedera, Pistoiese e Tau Altopascio. Nel D Pisa, Fucecchio e Montecatini. Si giocherà sul campo di Bonelle, il cui manto sarà risistemato per l’occasione. "Poter portare avanti questa tradizione è bello. Sia perché è in ricordo di mio padre, sia perché è fatta per dare risalto alle giovanissime promesse", le parole di Vannino Vannucci al la presentazione. A margine dell’estrazione dei raggruppamenti, ecco anche la consegna dei classici premi. Ma con una grossa novità: per la prima volta nella storia del torneo Moreno Vannucci, una menzione speciale è andata a una calciatrice. Si tratta di Emma Severini, centrocampista della Fiorentina nata a Prato ma passata anche dal settore giovanile della Pistoiese. "Ricevere questo riconoscimento è davvero una bella emozione. Il calcio femminile in Italia – racconta la classe 2003 – piano piano sta emergendo. A chi mi ispiro? Iniesta". L’altra menzione speciale se l’è guadagnata l’attaccante, passato dalla Pistoiese alla Juventus Next Gen, Gianmarco Di Biase. In passato, questo premio è stato consegnato a giocatori del calibro di Immobile, Ricci, Mancini e Baldanzi. Per quanto concerne invece la 12esima edizione del trofeo Valtom, è andata ad Armando Reggianini, da 14 anni osservatore Figc.

Francesco Bocchini