Torneo dei rioni, vive la tradizione Conto alla rovescia per il debutto

di Giacomo Bini

Prende il via lunedì la 36esima edizione del torneo dei rioni montalesi, una manifestazione che va ben oltre le sfide calcistiche perché coinvolge tutto il paese con la passione delle rivalità tra quartieri e frazioni e offre ogni anno un’occasione per stare insieme allo stadio comunale Barni dove si va non solo per vedere le partite ma anche per usufruire degli stand gastronomici e per ritrovarsi, al fresco, nelle serate di mezza estate. Quest’anno il torneo si svolge grazie ad un grande impegno del Comune e del Comitato Festeggiamenti perché lo stadio è oggetto di un complesso lavoro di ristrutturazion. Gli spogliatoi sono out per il cantiere e quindi verranno utilizzati per le squadre anche i locali della vicina palestra comunale, grazie alla disponibilità della società Basket Olimpia che la gestisce. Fondamentale è stata anche la collaborazione dell’Associazione tennistica montalese che gestisce i campi da tennis adiacenti allo stadio e della Polisportiva ’90 Antares che ha la gestione del campo sportivo. "C’è stato l’impegno di tutti – dice il sindaco Ferdinando Betti – per assicurare lo svolgimento di una manifestazione importante per tutta la popolazione. L’amministrazione si sta adoperando per ammodernare lo stadio e renderlo conforme a tutte le normative. Per la ristrutturazione, che sarà conclusa a breve, abbiamo investito 700mila euro tra il contributo regionale e l’impegno economico del Comune. Considerando la spesa per l’impianto di illuminazione già realizzato si arriva – fa notare il sindaco – a un investimento di circa un milione di euro a cui vanno aggiunti ai 150mila euro per sistemare le aree usate come parcheggio. Inoltre per il torneo abbiamo dato al Comitato un contributo da bilancio di 4.200 euro".

Il torneo inizierà lunedì con la partita tra il rione Ugna, vincitore dell’edizione del 2022, e il rione Dore. La seconda partita, martedì, vedrà di fronte Smilea e Fognano, mentre il 5 si affronteranno Stazione e Tobbiana e il 6 Dore e Bigattiera. Il girone eliminatorio durerà fino al 21 luglio e dopo si svolgeranno i play-off e poi le semifinali e la finalissima (31 luglio). Quest’anno il calendario è molto compresso e quindi si giocherà quasi ogni sera con un impegno notevole dei volontari del Comitato che mobiliterà per ogni partita una ventina di addetti. Le partite inizieranno alle 21.50 e saranno precedute dalle gare di calcio a 5 dei ragazzi Under 13 e Under 16. Intanto le strade del paese sono state addobbate con i colori dei sette rioni.