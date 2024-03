Tornano le giornate Fai. Tre i tesori da scoprire

Uno snodo urbano di bellezza vera, una manciata di metri lungo i quali si conservano storia e fascino. E così, facendo due passi tra via de’ Rossi, via Abbi Pazienza, via Buozzi e via Curtatone e Montanara ecco che è possibile inciampare nello sconosciuto incanto semplicemente varcando tre soglie: quella di Palazzo de’ Rossi, oggi sede della Fondazione Caript, quella della chiesa dei Santi Prospero e Filippo Neri e quella di Palazzo Reali Vannucci. Solo nomi in qualche caso diranno in molti, dal momento che si tratta di luoghi non sempre accessibili, ma che grazie alle Giornate Fai di Primavera – sabato 23 e domenica 24 marzo - si raccontano nel tradizionale appuntamento (alla trentaduesima edizione) dedicato al patrimonio culturale. In Toscana sono trentacinque in tutto le aperture straordinarie di altrettanti luoghi (750 in tutta Italia; elenco completo su www.giornatefai.it) che, grazie al Fai, potranno essere visitati sotto una luce originale e insolita.

Sono dunque tre come detto le sedi prettamente pistoiesi ‘di città’ ad aprirsi con il Fai. Palazzo de’ Rossi è forse quella che meno ha bisogno di presentazioni, essendo sede già aperta al pubblico; il percorso di visita si snoderà sui cinque piani, arrivando su fino all’altana, luogo panoramico straordinario, forse unico in città.

Altra tappa nella chiesa dei Santi Prospero e Filippo, esempio scenografico di barocco pistoiese, cui si aggiunge Palazzo Reali Vannucci in via Abbi Pazienza, sede privata mai aperta la cui visita permetterà di scoprire la storia delle famiglie che lo hanno costruito. Non solo Pistoia città, dal momento che in tutta la provincia ci sono altri tre gioielli che il Fai aprirà, tutti nel Pesciatino, e si tratta dell’Oratorio del Santissimo Rosario di Castelvecchio, della Pieve di Castelvecchio e della Chiesa e dell’orto del prete a San Quirico.

"Il Fai – sono le parole del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - contribuisce alla scoperta di quella Toscana diffusa che non corrisponde alle città che richiamano milioni di turisti, ma a giacimenti culturali straordinari altrettanto belli, che rappresentano quell’elemento di così grande fascino da rendere la nostra regione la più attrattiva sul piano internazionale". Sul sito del Fai tutte le indicazioni sugli orari di apertura e sulle eventuali necessità di prenotazione.

l.m.