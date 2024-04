Tornano i concerti de "Gli Amici dell’Opera". Le chitarre di Dario Atzori e Giacomo Brunini

Canzoni e danze per chitarra, attraverso i secoli. La stagione concertistica degli Amici dell’Opera inaugura il trimestre primaverile con il duo chitarristico composto da Dario Atzori e Giacomo Brunini, di scena oggi venerdì 12 aprile nell’aula magna del Seminario (ore 21.30). Formatosi nel 2012 dall’amicizia e dalla stima reciproca dei due musicisti, entrambi diplomati sotto la guida di Nuccio D’Angelo all’Istituto Superiore di studi musicali "Mascagni" di Livorno, il duo ha conquistato il pubblico con le sue esibizioni in numerose città italiane e all’estero, suonando in occasione di importanti eventi e per prestigiose associazioni musicali, come il Festival Rebus a Milano, il Festival di Bellagio e del Lago di Como, e il XV Festival internazionale di chitarra "Onde Sonore" di Bortigiadas. Atzori e Brunini sono noti per la loro sensibilità nell’esplorare nuovi linguaggi musicali e collaborano attivamente con compositori contemporanei di spicco. Nel settembre 2017, hanno eseguito in prima assoluta "Æssenza" per due chitarre e orchestra d’archi del compositore Girolamo Deraco, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sotto la direzione di Nikolay Lalov. I due chitarristi hanno anche effettuato diverse incisioni discografiche e nel gennaio 2021 sono stati ospiti della trasmissione "Piazza Verdi" su Rai Radio 3, dove sono state trasmesse alcune registrazioni tratte dal loro album "Mirrors". Nel concerto pistoiese Atzori e Brunini condurranno il pubblico in un viaggio attraverso i secoli della musica per chitarra, esplorando repertori ricchi di emozioni e virtuosismo. L’ingresso al concerto è gratuito ad offerta libera. Info: 3355439579.

Chiara Caselli