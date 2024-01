Tornano i concerti con le band al Santomato Live. Disco e jam session, venerdì arriva l’Orkestraccia

Si torna sempre dove si è stati bene, dice un antico adagio. E così è per l’Orkestraccia che venerdì prossimo (dalle 20) sarà in un posto dov’è facile sentirsi a casa, il Santomato Live Club, diventato per la scoppiettante formazione vero e proprio rendez vous annuale, un incontro con gli amici che da tempo seguono Elio Capecchi e la sua band che per l’occasione sarà in formazione di ben otto elementi. Ci saranno infatti Enzo Panichi alla batteria e Davide Biagini alle tastiere che seguono Capecchi sin dai tempi dei famigerati TaraBaralla, Jacopo Ciani al violino, ben rodato da una tourneé estiva coi Modà nei teatri di tutta Italia e membro della band-rock aretina Casa del Vento. E poi ancora il giovanissimo talento Tommy Iacoviello, trombettista jazz della band di Nico Gori, il cubano Jordi Roldan alle percussioni e alla voce, il maestro Andrea Marianelli al contrabbasso e al basso elettrico e infine il funambolico Leo Ricotti alle chitarre, vero factotum della band. L’appuntamento è al costo di 25 euro comprensivo di cena buffet, oppure 16 euro per chi volesse beneficiare dell’ingresso dopo la cena (bevuta compresa). La serata è possibile grazie all’infaticabile lavoro di Tony De Angelis con tutto il suo staff: dalla cucina al bar, audio e luci a cura di Sottopalco Service (Tiziano Betti, Lorenzo Chimenti e altri), Letizia Mugri Photography e sicurezza a cura di Silvano Martini. La settimana a Santomato si arricchisce con la jam session night al femminile di giovedì e con la serata disco Mitology con Radio Mitology e il dj set di Enrico Tagliaferri sabato 20 gennaio. Info e prenotazioni chiamando lo 0573.760747, oppure il 333.4657051 o 345.6168318.