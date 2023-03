Torna "Sghiando", sugli sci con attrezzatura vintage: sport e tradizione

Scendere con gli sci ai piedi per le piste dell’Abetone, rigorosamente muniti di outfit e attrezzatura vintage, meglio se risalente agli anni Sessanta e Settanta. È lo spirito destinato a contraddistinguere la quarta edizione di "Sghiando", gara sui generis che quest’anno si svolgerà da domani a domenica. L’evento è organizzato dall’associazione "Il nido delle aquile" in collaborazione con il Comune di Abetone Cutigliano, la Regione Toscana, la pro loco di Abetone, AVSSAT, gli impianti di risalita della SAF, la scuola di sci Abetone ed i corpi di polizia di stato, guardia di finanza, carabinieri e gruppo alpini dell’Abetone.

Una tre giorni aperta a tutti ( sarà sufficiente avere compiuto undici anni ed essere in possesso di un certificato di idoneità sportiva) ma sottoposta ad una condizione inderogabile: si potrà presentare alla gara soltanto chi proporrà abbigliamento ed attrezzi che siano stati prodotti ed indossati prima del 1989.

Si parte domani, per un weekend che ha già generato grande curiosità: "Sul tracciato dell’Ovovia – commenta Rolando Galli, presidente della Società Abetone Funivie (Saf) e del Consorzio Apm – attendiamo decine di iscritti, per quella che si preannuncia una competizione effervescente e capace di coinvolgere trasversalmente generazioni diverse. Si tratta di un evento che, per la sua intrinseca peculiarità, catalizza una notevole attenzione anche sui media e sui social. La nostalgia per il passato, del resto, è un sentimento che ha sempre caratterizzato ogni epoca".

Tanto divertimento, certo, ma anche sana competizione. Una giuria valuterà l’abbigliamento e le attrezzature dei partecipanti stilandone una classifica. Al termine della gara ecco poi, nei locali dell’Ovovia, un buffet accompagnato da musica dal vivo anni Sessanta e Settanta, a cura del gruppo "I Furminanti".