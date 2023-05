Torna "Piccole Bellezze" La Fondazione Caript salva i luoghi abbandonati

Fondazione Caript prosegue con la pubblicazione dei propri bandi dedicati alla distribuzione, sul territorio, di risorse importanti su vari ambiti, da quello culturale all’artistico, dal terzo settore ai lavori pubblici.

Quella che parte adesso, e che scade il prossimo 7 luglio (tutti i dettagli sul sito dell’ente nella sezione "Bandi e modulistica") è la terza edizione di "Piccole Bellezze", per un totale messo a disposizione di 200mila euro, che serve per recuperare luoghi abbandonati del nostro territorio, riqualificandoli in maniera importante per poi dedicarli ad attività sociali, culturali, educative, ricreative o ludico-sportive.

Verranno concessi contributi sino a 50mila euro a progetto per interventi che abbinano la riqualificazione di spazi a uso pubblico alla realizzazione, in questi stessi spazi, di attività a favore delle comunità locali. Le opere di manutenzione che verranno poi fatte con queste risorse dovranno servire all’adeguamento, la ristrutturazione e anche la destinazione a nuove funzioni di aree verdi, spazi urbani o periferici di proprietà sia pubblica che privata, purché pubblicamente fruibili. "Con questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – vogliamo valorizzare i beni comuni, mettendo a disposizione risorse per assicurarne allo stesso tempo la cura e l’utilizzo collettivo. Legare questi due aspetti consente di evitare il rischio che spazi riqualificati possano successivamente ricadere in condizioni di abbandono perché non adeguatamente fruiti.

Recuperare luoghi e occasioni di socialità e di convivialità significa dare un contributo concreto a migliorare la qualità della vita delle persone e la qualità dell’ambiente nel quale vivono". Al bando possono partecipare associazioni, comitati, fondazioni, imprese sociali, cooperative e, in generale, enti del terzo settore oltre a enti privati senza scopo di lucro ed enti ecclesiastici e religiosi che hanno sede legale oppure operano in provincia di Pistoia, sia singolarmente che in forma associata.

Allo stesso modo, c’è spazio anche per istituti scolastici, sia da soli che associandosi, con progetti che vadano a coinvolgere spazi pertinenziali o esterni alla scuola stessa, purché destinati a uso pubblico ed in casi specifici anche la pubblica amministrazione può presentare i propri elaborati purché realizzati in partenariato con almeno uno dei soggetti già precedentemente descritti. Nel recente passato, guardando alle opere arrivate a conclusione, ci sono la riqualificazione del parco pubblico di Traversagna nel comune di Massa e Cozzile, la realizzazione di un’aula didattica nel parco "bosco in città" e di un’aula all’aperto nel giardino di Monteoliveto a Pistoia.

S.M.