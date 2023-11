Torna "Orientati". Un salone e 14 stand per capire meglio il proprio futuro

Al via la terza edizione di "Orientati", il salone dell’orientamento scolastico per i ragazzi delle ultime classi delle scuole medie del nostro territorio. L’iniziativa, promossa dalla Provincia di Pistoia con la collaborazione dell’ufficio scolastico provinciale e della consulta degli studenti e realizzato grazie al contributo della Fondazione Caript, si terrà i prossimi 9 e 10 novembre a Montecatini, negli ampi spazi dell’Hotel Tuscany Inn di via Cividale.

Tante le novità di questa edizione del salone, che sono state presentate ieri mattina nella sala Nardi del palazzo della Provincia dalla consigliera provinciale, nonché sindaco del Comune di Larciano, Lisa Amidei insieme a Miriam Valentino, rappresentante dell’ufficio scolastico provinciale, Alessio Mantellassi, presidente della consulta degli studenti e Cristina Pantera, vice presidente della Fondazione Caripit, in prima linea per sostenere l’iniziativa.

"E’ importante che i nostri ragazzi riescano a scegliere in completa autonomia e in modo giusto il proprio percorso di studi – ha detto Lisa Amidei – e questo possono farlo se davanti a sé hanno il quadro completo di delle prospettive che vengono loro fornite. Il salone di svolgerà a Montecatini anche quest’anno e i ragazzi che non potranno venire la mattina con la scuola potranno sempre visitare il salone il pomeriggio insieme alla propria famiglia".

Al salone saranno presenti ben quattordici stand in due grandi sale oltre ad altre salette e diverse saranno le novità di quest’anno a partire dai percorsi offerti dall’Esercito e dagli stand della Polizia Postale che i visitatori incontreranno proprio all’entrata. "Quest’anno sono stati apportati dei cambiamenti – ha detto Miriam Valentino – a partire dal fatto che abbiamo organizzato il salone a novembre anziché a dicembre proprio per dare più spazio agli open day organizzati dalle varie scuole. Inoltre quest’anno abbiamo previsto un piccolo orientamento per i ragazzi delle classi quinte delle scuole superiori – aggiunge – presentando alcune università e il percorso nell’Esercito".

In attesa di grande affluenza anche Cristina Pantera della Fondazione Caript, che commenta così: "Abbiamo aumentato i finanziamenti per la formazione anche perché riteniamo che avere dei ragazzi specializzati sia importante anche per le nostre aziende e per farli rimanere nel nostro territorio e non mandarli via. Quest’anno abbiamo concesso 261 borse di studio per circa 200mila euro – conclude – e siamo felici di collaborare anche quest’anno con la consulta degli studenti".

Il Salone è realizzato con la collaborazione di vari Enti, tra questi l’ Università degli studi di Firenze, la Polizia di Stato, il Comune di Montecatini Terme, Libera contro le Mafie, ISI Sismondi Pacinotti Pescia, la Camera di Commercio di Pistoia e Prato.

Arianna Fisicaro