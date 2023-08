Torna "Moda sotto le stelle" a Cutigliano, Pistoia: Valorizzazione Attività Commercio

Torna a Cutigliano "Moda sotto le stelle", tradizionale appuntamento che caratterizza un suggestivo momento dell’estate nel bel borgo montano.

Lunedì 7 agosto a partire dalle ore 21 in piazza Catilina si terrà quindi la sfilata organizzata dalla Proloco, in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e con il patrocinio di Confcommercio Pistoia e Prato, Regione Toscana e del Comune di Abetone Cutigliano.

"L’appuntamento con i negozi – scrivono gli organizzatori – che tornano ad essere protagonisti in centro come un anno fa, è confermato. Per l’occasione dieci attività di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio proporranno i rispettivi prodotti nell’ambito di un evento che, ormai storicamente, attrae centinaia di persone. La serata, presentata da Fabian e Anna, vedrà in particolare la partecipazione di Giocart, profumeria pelletteria Monticelli, pellicceria Creazioni di Claudia Venturini, Fried Sport, Michela Bacci, Alessandra parrucchiera, Look Center Alessia, Monica Fonte di Bellezza, il cappello di Lillà e l’azienda di Franco Innocenti, che curerà l’arredo urbano con le sue piante.

"Un modo – conclude Confcommercio – per valorizzare il lavoro di tante attività che, con il loro impegno, contribuiscono tutto l’anno a rendere il territorio presidiato, vivo, attrattivo".

Per prendere parte all’evento è consigliata la prenotazione ai numeri 3476642397 o 3487849109.

Andrea Nannini