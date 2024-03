Torna la serata ’Moda & Stile’: "Sosteniamo la vitalità del centro"

Appuntamento domani alle 19,30 in via Lucchese per la seconda edizione della serata "Moda & Style". Una serata – scrivono gli organizzatori – dedicata alla resilienza e alla

forza di volontà dei negozi nel cuore di Pistoia. "Siamo

riuniti per la determinazione che caratterizza il tessuto

commerciale del nostro amato centro storico e di Pistoia – dicono –.. In un periodo in cui la sfida è stata grande e le difficoltà non sono mancate, oggi ci troviamo uniti per guardare al futuro con speranza e rinnovato entusiasmo. I negozi del

centro storico sono il cuore pulsante della nostra comunità, e questa serata è dedicata a riconoscere la loro forza e la loro volontà di creare sempre di più occasioni".

"Attraverso la volontà incrollabile dei commercianti che hanno resistito alle avversità – prosegue l’organizzazione – abbiamo visto un cedimento di alcuni negozi storici, però dall’altra parte un’autentica rinascita di giovani negozi decisi a contare nel futuro. Oggi, qui insieme, vogliamo riconoscere e sostenere l’ impegno costante nel preservare la tradizione e la vitalità del nostro centro". Questa serata è un’opportunità per esplorare le strade piene di storia e di nuove possibilità". Ogni negozio ha una storia da raccontare, e ogni vetrina riflette l’impegno e la passione dei suoi proprietari. "Ogni acquisto, ogni visita, è un passo verso la riuscita di una connessione con la comunità di Pistoia – concludono –. Oggi, più che mai, possiamo e dobbiamo dimostrare la nostra solidarietà e il nostro amore per il nostro centro e per la nostra città". Presentano Lucrezia Chiarugi e Elisa Severi.