Torna la Notte Rossa Avis Postazioni per tutti i gusti

Tutti sotto lo stesso cielo, insieme, a viver la città, a goder dell’estate e degli eventi d’intrattenimento con una scusa che più seria, importante e nobile non si può: donare il sangue. E allora bentornata Notte Rossa Avis, appuntamento ormai della tradizione per l’estate pistoiese atteso per stasera, ad animare il tessuto urbano del centro storico offrendo più di una ragione per darsi all’altro, allungare il braccio e regalare così speranza, vita. Punto centrale e nevralgico della festa sarà piazza del Duomo dove si terrà "Nostalgia 90: lo show anni ‘90", ma le postazioni animate saranno in tutto 17 con trampolieri e giocolieri di Jolly Blue Circus Arts a girare per le strade e riempirle d’allegria. Per proseguire rendendo conto dell’intrattenimento puro, in piazza Spirito Santo ci saranno spettacoli di danza aerea a cura di Circo Libre (ore 21.15 e 22.45), in piazza della Sapienza "La bella addormentata nel bosco", spettacolo di burattini della Compagnia Pupi di Stac (ore 21.30), mentre in piazza della Sala musica e divertimento con il Tritticotrio, in piazzetta Romana magia con Francesco Micheloni (ore 21.15 e 22.15), in piazza San Bartolomeo torneo di burraco a cura dell’Asc Due di Picche, in Galleria Vittorio Emanuele alle 21.30 spettacolo teatrale della compagnia D’ArteFatti e in via Cino esposizione di Fiat 500 d’epoca.

Ma obiettivo serio della Notte Rossa Avis (giunta alla sua undicesima edizione) abbiamo detto essere quello di sensibilizzare: accadrà in particolare in piazza Gavinana, sul Globo, dove sarà allestito il quartier generale di Avis e dove sarà possibile avanzare la propria candidatura a donatori acquisendo informazioni e indicazioni di ogni tipo. Qui saranno presenti anche punti informativi delle associazioni Admo, Aido e Adisco. In via Cavour, altezza San Giovanni Fuorcivitas, vicini al cittadino saranno polizia stradale, Corpo dei vigili del fuoco e Associazione Nazionale Vigili del fuoco mentre in piazzetta San Leone sarà presente il 183° Reggimento paracadutisti Nembo. Ancora intrattenimento con spettacoli di danza del ventre in piazza Gavinana e di balli country con i Pistoia Country Dancer in via Cavour, mentre poco più in là, in via Buozzi, risuonerà la musica di Michele e i Baroni e di Gabriele Quirino. E ancora: esposizione di Harley Davidson in via Curtatone, musica trap a cura di Png ed esibizione di opere di street art con Art In the Park in piazza San Filippo, ballo della Full Feeling Dancing in Galleria Nazionale e concerto con Marco Catacchini, Niccolò Menichini e Matteo Diddi al Teatrino Puccini Gatteschi. Tutti gli eventi sono gratuiti.

linda meoni