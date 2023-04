Torna la Festa Bella E la Passione di Gesù attraversa il paese tra la folla commossa

È tornata la Festa Bella. Purtroppo il meteo non è stato del tutto clemente e la pioggia non ha risparmiato il tradizionale evento per celebrare la Passione di Cristo, ma la partecipazione è stata tanta e con grande sentimento da parte di tutti. La Festa bella, attesissima, si è svolta quest’anno per le strade di Casalguidi, dopo sei anni dall’ultima volta che il paese aveva fatto da scenografia. Perché anche questa è una tradizione della Festa, non si svolge mai nel solito paese. Ma si alterna con "rotazione triennale" tra Quarrata e Montevettolini. Il Comune di Serravalle Pistoiese avrebbe dovuto accogliere l’edizione del 2020 (dopo aver precedentemente ospitato quella del 2017), che tuttavia fu annullata a causa dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti chiusure e stop a tutte le manifestazioni. Le restrizioni anticontagio si sono ripercosse anche nelle edizioni successive e si è quindi dovuto attendere un triennio per la Festa di ieri. "Stavamo lavorando alla manifestazione sin dallo scorso gennaio – ha detto Alberto Pratesi, “camerlengo“, depositario delle tradizioni di questa manifestazione – e non abbiamo mai avuto dubbi sulla necessità di ricominciare a portarla avanti, non appena le condizioni lo avrebbero consentito. Un proposito che non abbiamo abbandonato neppure nei momenti più difficili della crisi sanitaria. Oggi qui vediamo la partecipazione di quasi 500 figuranti, non solo di zona, ma venuti appositamente anche da fuori". Un appuntamento particolarmente sentito celebrato ieri alla presenza del vescovo FaustoTardelli. Le origini della festa si fanno tradizionalmente risalire al Seicento, quando, ben oltre il folclore, assumeva un vero senso religioso di penitenza e riflessione.