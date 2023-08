Torna la festa al Parco Petrocchi Una maratona di incontri ed eventi

Una crescita evidente e un orizzonte sempre più vasto a cui guardare. Terzo anno di celebrazioni per la Festa del Parco Letterario Petrocchi, là dove il linguista pistoiese aveva ‘il suo paese’, a Castello di Cireglio, che nei giorni 1, 2 e 3 settembre torna a indagare, approfondire, parlare di ambizioni nel segno dello scrittore. Una festa per tutti che sotto un unico calendario raccoglie iniziative di vario genere come dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni, spettacoli teatrali e musicali, giochi per bambini, camminate e degustazioni. Si parte dunque venerdì alle 17 con un dibattito con autorità e istituzioni su "Le attività e i progetti del Parco Letterario Policarpo Petrocchi", cui seguiranno l’illustrazione del progetto "La scuola nel Parco", de "Il cammino dell’acqua" e de "Il Sentiero di Policarpo". Alle 19 "Castello di Cireglio raccontato nei quaderni di scuola del 1929" con inaugurazione del pannello con interventi di Claudio Rosati e Andrea Ottanelli e alle 20 cena nella piazzetta del Cassero, in collaborazione con l’Azienda Monaverde (necessaria la prenotazione, via WhatsApp al 353 4284079). Alle 21.15 si svela il primo volume della collana editoriale "Quaderni del Parco" frutto dello studio e della scrittura di Giovanni Contini Bonacossi, cui seguirà la proiezione del filmato che raccoglie alcuni momenti delle interviste realizzate; partecipa con l’autore Luca Gori di Uniser Pistoia.

Sabato (dalle 10) camminata lungo la Linea Gotica con Daniele Amicarella, mentre alle 16.30 si presenta il libro "Montagne vuote" di Marco Breschi e Maurizio Ferrari, in dialogo con Cristiana Petrucci e Lorenzo Vagaggini; alle 18 "Salotto Petrocchi", spettacolo con e a cura di Giovanni Fochi e Melampoteatro, con la partecipazione del soprano Simona Bertini. Vera e propria maratona di eventi (tutti gratuiti) domenica 3 settembre, tra visite guidate al paese, passeggiate, yoga, animazione per i bimbi, ancora presentazioni, tombola letteraria e concerto con Riccardo Tesi e Maurizio Geri; dalle 10 alle 19 mostra mercato con i prodotti della montagna (dettaglio su parchiletterari.com; consigliato lasciare l’auto nei parcheggi della Croce Rossa e del Cimitero di Cireglio, proseguendo a piedi per Castello di Cireglio. Domenica dalle 14.30 alle 19.30 attivo bus navetta gratuito dai parcheggi di Cireglio a Castello).

linda meoni