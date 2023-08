Torna il gran caldo: 40° a Pistoia, ma più secco

Ci risiamo: il caldo africano torna a bussare alle porte dell’Europa, Pistoia compresa. Nei prossimi giorni le temperature si manterranno su valori ben superiori alla media del periodo. Le temperature massime in pianura oggi toccheranno i 38 gradi circa in città, mentre domani arriveranno anche a 39 gradi. In alcune zone della piana e lunedì non sono escluse punte di 40 gradi. Martedì e mercoledì, invece, un lieve abbassamento della pressione atmosferica favorirà una leggera instabilità al pomeriggio, con possibilità di deboli temporali in montagna. Farà comunque sempre molto caldo: in pianura, dove non sono attese piogge, le temperature si manterranno comunque sopra la media, tra 35 e 36 gradi. Al massimo, il sole sarà velato momentaneamente da qualche nuvola di passaggio. Successivamente l’anticiclone si rinforzerà ulteriormente, portando la temperatura sul filo dei 40 gradi per più giorni, fino alla fine della prossima settimana.

Ci sono però alcune note positive: nonostante le temperature ben oltre la media del periodo, e il tanto sole, l’aria dei prossimi giorni risulterà piuttosto secca durante tutto l’arco della giornata. Questo significherà minor disagio per il corpo umano e una limitata sensazione di afa. Quella in arrivo, insomma, sarà un’ondata di caldo diversa (e probabilmente inferiore) di quella patita a fine luglio sulla nostra provincia. In quell’occasione, alle condizioni di caldo estreme si associarono valori di umidità molto alti, che hanno favorito persistenti condizioni di afa, anche durante la notte.

E le piogge? Al momento c’è solo la possibilità di qualche breve e localizzato scroscio tra martedì e soprattutto mercoledì pomeriggio, in particolar modo sulla Montagna Pistoiese. Dopodiché l’anticiclone schermerà qualsiasi tentativo di precipitazione fino almeno al prossimo week-end. L’estate, insomma, farà ancora la voce grossa per molti giorni.

F.S.