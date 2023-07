Torna il cinema sotto le stelle

Domani prenderà il via, presso gli spazi esterni del Circolo Arci di Bottegone, il Cinema sotto le stelle, una rassegna di cinque serate cinematografiche a ingresso gratuito. I volontari del Circolo, dopo il successo due edizioni estive di Visioni d’Ambiente e della rassegna invernale Oltre lo sguardo, hanno pensato di riproporre il cinema di quartiere, della durata di cinque giorni, animati dalla volontà di fare cultura dal basso, popolare e accessibile, attraverso una proposta rivolta a un pubblico ampio, dai bambini agli adulti. La rassegna è resa possibile dal contributo della Fondazione Caript e dalla collaborazione di Promocinema, Arci Pistoia, Arci Servizio Civile Pistoia, UCCA e Uncle Yanco. L’orario di inizio delle proiezioni è previsto per le ore 21:15. La prima serata, martedì 18 luglio, si apre con La persona peggiore del mondo (J. Trier, 2021), viaggio di autoscoperta di una giovane donna tra lavoro amore e ricerca della felicità. Mercoledì 19 è prevista la proiezione del film Le avventure acquatiche di Steve Zissou (W. Anderson, 2004), che accompagnerà gli spettatori nel mondo imprevedibile e surreale di un esploratore oceanografico che tenta di vendicare la morte di un suo collega. Giovedì 20 la serata sarà dedicata a un classico tra le commedie

romantiche: Notting Hill (R. Michell, 1999), che racconta la storia d’amore tra il proprietario di una libreria e una famosa attrice di Hollywood. Venerdì 21 seguirà la proiezione della dark comedy Tre manifesti a Ebbing, Missouri (M. McDonagh, 2017), che mette al centro una madre pronta a tutto pur di ottenere giustizia per la morte della figlia. La rassegna si chiuderà sabato 22: la serata sarà introdotta da alcuni giovani di Fridays For Future Pistoia; seguirà la proiezione del film d’animazione Oceania (R. Clements, 2016): gli spettatori grandi e piccoli seguiranno la coraggiosa principessa polinesiana Moana in un’avventura audace per salvare la sua isola minacciata da un antico male.