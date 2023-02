Torna il carnevale Domani la sfilata

Domani, domenica 26 febbraio, dalle 14 in poi, seconda sfilata del 43esimo ‘Carnevale aglianese’ organizzato dalla parrocchia di San Michele con il patrocinio del Comune. La festa, dopo due anni di stop, dovuti anche alla morte di uno dei suoi fondatori, Graziano Gorgeri, è stata rilanciata con grande successo il 12 febbraio. Una folla di grandi e piccini ha gremito la piazza di San Michele per assistere alla sfilata dei tre carri allegorici: ‘Oceania-madre natura e Vaiana’, un invito a riappropriarsi del passato, ‘Salviamo il nostro pianeta’, che porta l’attenzione sui cambiamenti climatici e l’inquinamento e ‘Le avventure di SpongeBob’ ispirato alla celebre spugna gialla, allegra e giocosa. Domani i carri coloratissimi torneranno in piazza per la gioia dei bambini grazie a una decina di volontari che si sono messi di nuovo all’opera.

Piera Salvi