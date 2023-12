Tormentava di messaggi le ex. Arrestato due volte per stalking

Chiederà al tribunale della libertà di poter tornare indietro, dal carcere al divieto di avvicinamento, per il suo cliente accusato di stalking dopo aver tormentato di messaggi la sua ex fidanzata e averla minacciata, nel parcheggio della Coop, di rivelare alla sua famiglia un suo segreto personale. Lei ha chiamato i carabinieri e vista la sua precedente condanna, sempre per stalking, sono scattate le manette. E’ un caso questo a cui l’avvocato Fausto Malucchi si sta dedicando e dove le condizioni psichiche del suo assistito, un operaio pistoiese di 46 anni, già in cura, potrebbero avere un peso. L’uomo aveva già attraversato una vicenda simile nel 2016 quando fu raggiunto da un provvedimento di allontamento e di divieto di comunicazione nei confronti della precedente ex fidanza, provvedimento che si aggravò fino ai domiciliari e poi ancora in carcere in conseguenza della reiterazione del reato, fino alla condanna per atti persecutori.

"I suoi comportamenti – ci ha spiegato l’avvocato Malucchi –, non hanno mai avuto una connotazione di violenza. Alla prima condanna si arrivò per una serie di comportamenti galanti non graditi che si trasformarono in una persecuzione nei confronti della ex di allora".

La tempestava di messaggi amorosi e asfissianti del tipo "sei bellissima", "ti amo" per poi raggiungerla anche sul posto di lavoro munito di biscotti che aveva cura di scegliere tra quelli non contenenti gli ingredienti a cui la donna era intollerante. Ma i suoi "ti amo, ti adoro, sei bellissima" si trasformarono nell’articolo 612 bis del Codice Penale: stalking.

Poi il secondo arresto, quello di pochi giorni fa nel parcheggio della Coop. Dopo l’interruzione di questa seconda relazione sentimentale aveva mandato un messaggio alla ex per dirle che l’aspettava lì. La donna si è presentata con un amico. L’operaio si è espresso con parole minacciose sul presunto segreto da rivelare e sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari Alessandro Azzaroli che ha disposto la misura cautelare in carcere per l’operaio.

"Non è mai stato violento, non ha mai compiuto gesti preoccupanti, una situazione, la sua, che desta poco allarme sociale – conclude Malucchi – per questo sto preparando l’istanza al tribunale della libertà per tornare dal carcere al divieto di avvicinamento".

