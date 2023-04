Topi d’appartamento in fuga con i gioielli. "Notte di terrore"

"Siamo distrutti, per la paura e il dispiacere, oltre al disagio di dover adesso rifare tutti i documenti". Sono le parole di Derna Michelacci, residente nella zona di via Folonica a Quarrata, dopo la brutta nottata tra sabato e domenica, quando i ladri si sono introdotti in casa sua mentre lei, suo figlio e i suoi genitori stavano dormendo. "Erano circa le 3 di notte quando ho visto una lucina dalla porta della mia camera, e mia madre ha visto aprire la porta della sua e ha chiamato per sapere se era mio figlio – racconta –. Poco dopo mi sono alzata e ho visto che mancava il mio zaino. Allora ho capito tutto". La bruttissima sensazione di sapere di avere estranei in casa mentre si sta dormendo adesso è accompagnata dall’amarezza della perdita di oggetti di valore economico e affettivo. I ladri infatti hanno preso quattro anelli di oro bianco: due fasce di cui una tempestata di brillanti, uno intrecciato con il simbolo dell’infinito e il classico anello di fidanzamento. Inoltre il portafogli, con i soldi ma soprattutto patente e carta d’identità. "Se qualcuno ritrovasse i documenti, me li faccia riavere per favore – è l’appello di Derna – e chiedo aiuto anche nel caso venissero riconosciuti gli anelli da qualche rivenditore d’oro. Non è la prima volta che i ladri ci fanno visita: che non tornino più, perché ormai ci hanno portato via tutto". Nella stessa notte altri raid tra Folonica e Lucciano.

Daniela Gori