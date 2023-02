Tommaso campione di modellismo Ninth age

Tommaso Roscilde di Agliana è nella squadra dei vincitori del torneo di modellismo Ninth age (ex Warhammer fantasy) che si è svolto in Lussemburgo sabato 11 e domenica 12 febbraio. Un torneo con dodici squadre da cinque giocatori ciascuna, provenienti da Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Italia. Tommaso era nella squadra italiana risultata vincitrice, insieme a Claudio Napolitano, Filippo Becattini (capitano della squadra), Alberto Rupoli e Francesco Bianchi. Cinque giovani giocatori di cui tre provenienti dalla Toscana e due dalle Marche. "La partenza – racconta Tommaso (in foto) – non è stata delle migliori poiché siamo partiti da Milano Malpensa il venerdì nel primo pomeriggio e all’arrivo ci siamo resi conto che i nostri bagagli da stiva, con dentro vestiti e soprattutto gli eserciti di due giocatori, non erano arrivati e sarebbero arrivati il giorno successivo. Comunque, fortunatamente, eserciti e vestiti sono arrivati in tempo per e il torneo. Sono felicissimo, perché questo è il primo trofeo vinto da parte mia ed è stato il primo torneo fuori dall’Italia a cui ho partecipato. E’ stata anche un’occasione per ritrovare amici da tutta l’Italia". E’ un hobby che rientra nei wargames molto praticato a tutte le età.

Il giovane aglianese evidenzia il merito dei compagni di squadra: "Alberto Rupoli, che è stato il giocatore che ha fatto più punti di tutti al torneo – commenta – e Filippo Becattini, che da capitano si è preso l’onere di organizzare e gestire tutto il viaggio e di guidarci alla vittoria. E’ stata un’esperienza molto bella per l’ambiente e per la compagnia di gioco. Ottima l’organizzazione da parte dello staff del torneo per l’accoglienza e la disponibilità".

Piera Salvi